У вівторок, 25 серпня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зійдуться в матчі за Суперкубок України. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

Це буде 17-й розіграш Суперкубка України. "Динамо" та "Шахтар" мають порівно трофеїв – по вісім. У попередньому сезоні "гірники" виграли чемпіонат України, а кияни стали володарями кубка.

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У 2020 році матч за Суперкубок України вперше прийме Київ. Гра відбудеться на НСК "Олімпійський".

Транслюватиме матч канали "Україна" та "Футбол 1". Початок о 21:00.