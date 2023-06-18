"Таких людей треба позбавляти громадянства": Ломаченку вкотре жорстко дісталося на горіхи

Василь Ломаченко знову потрапив під радикальний каток. Український боксер продовжує купатися у хвилні критику, яка безпощадно несеться на нього.

Сергій Стаховський поділився своєю думкою щодо позиції Василя Ломаченка. Колишній український тенісист бажає якнайжорсткішого покарання боксеру.

Варте уваги Василь – українець, який підтримує свою країну, – Усик про патріотичну позицію Ломаченка

Жодних поблажок

Сергій Стаховський зазначив, що навіть якщо українські спортсмени перемагають на міжнародній арені, а через це підіймається "синьо-жовтий" прапор та лунає гімн України, проте вони займають роздільну з Росією позицію, то це величезний мінус для країни в цілому. Тому що це демонструє розгалуження і безпосередньо починає виникати питання типу: "Ломаченко ж у вас ого-го, якщо він так вважає, то, можливо, не все так, як ви кажете".

Колишній тенісист веде до того, що успішні спортсмени – не тільки лице нашої держави, а своєрідні лідери думок, тому важливо, аби вони "сиділи на одному стільці". Також Стаховський зазначив, що ніколи не бачив жодного бою Василя Ломаченка та ніколи не збирається їх дивитись, оскільки Сергій жадає повністю бойкотувати таких "невизначених" спортсменів.

Я дуже радий, що в мене є нагородна зброя, при зустрічі з ним я не буду боксувати, якщо він почне там щось розказувати. Я впевнений, що таких людей треба позбавляти громадянства. Тут навіть без питань. Якщо ти не вважаєш цю країну своєю, вважаєш православну церкву чимось, що треба підтримувати. Ми будуємо, на жаль, такі радикальні речі – зараз вони потрібні,

– вважає Стаховський.

"Проколи" Ломаченка