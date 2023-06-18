Сергей Стаховский поделился своим мнением о позиции Василия Ломаченко. Бывший украинский теннисист желает жесточайшего наказания боксеру.

Достойно внимания Василий – украинец, поддерживающий свою страну, – Усик о патриотической позиции Ломаченко

Никаких поблажек

Сергей Стаховский отметил, что даже если украинские спортсмены побеждают на международной арене, а потому поднимается "сине-желтый" флаг и раздается гимн Украины, однако они занимают раздельную с Россией позицию, то это огромный минус для страны в целом. Потому что это демонстрирует разветвление и непосредственно начинает возникать вопрос типа: "Ломаченко же у вас ого-го, если он так считает, может быть, не все так, как вы говорите".

Бывший теннисист ведет к тому, что успешные спортсмены – не только лицо нашего государства, а своеобразные лидеры мнений, поэтому важно, чтобы они сидели на одном стуле. Также Стаховский отметил, что никогда не видел ни одного боя Василия Ломаченко и никогда не собирается их смотреть, поскольку Сергей хочет полностью бойкотировать таких "неопределенных" спортсменов.

Я очень рад, что у меня есть наградное оружие, при встрече с ним я не буду боксировать, если он начнет там что-нибудь рассказывать. Я уверен, что таких людей нужно лишать гражданства. Здесь даже без вопросов. Если ты не считаешь эту страну своей, считаешь православную церковь чем-то, что нужно поддерживать. Мы строим, к сожалению, такие радикальные вещи – сейчас они нужны,

– считает Стаховский.

"Проколы" Ломаченко