Кривдник Ентоні Джошуа звернув увагу на неактивне публічне життя Ломаченка. Василь практично не дає інтерв'ю та не публікує власних фото у соцмережах.

Цікаво Він боїться, – Ломаченко пролив світло на тему можливого реваншу проти Хейні

Усик: І якщо він щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України

За те Ломаченко постійно зашкварюється публікаціями в інстаграмі з УПЦ МП та одами у бік московських попів. Через що він втратив довіру та підтримку українського народу, який називає боксера не Василем, а "Васілієм", а все через його проросійські релігійні погляди.

Однак навіть на цьому фоні Усик зауважив, що в перший же день Василь змінив бокс заради захисту України. Ломаченко навіть відмовився від мрії усього життя – бою за абсолют проти тодішнього чемпіона світу Джорджа Камбососа, який вже у своєму першому бою втратив чемпіонські пояси.

Усик впевнений, що Ломаченко, як і він без роздумів буде захищати Україну від ворога.

І якщо він щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну. Проте війна продовжується. І багатьох людей не так дратує, скільки нудить від того, що відбувається. Щодня є жертви, хтось гине. І, мабуть, з цієї причини вони сердяться на Василя, що він не висловлюється проти ворога. В результаті він отримує ненависть. Але хочу сказати, що Василь – українець, який підтримує свою країну. Він підтримував її і підтримуватиме,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що у ніч з 20-го на 21-ше травня Ломаченко програв Девіну Хейні у бою за абсолют. Українець вдруге не скористався шансом стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Хоча суддівські записки мали дуже дивний вигляд – одноголосна перемога американця, коли усі рефері є його земляками.

Та й багато хто впевнений, що перемогу здобув Ломаченко, а не чинний абсолютний чемпіон. Глядачі арени "MGM Grand" освистали рішення суддів. Про це заявляв також і глава Top Rank Боб Арум, і менеджер боксер із України Егіс Клімас, і сам Василь.

Українська команда навіть оскаржувала рішення та надіслала відповідні листи в усіх боксерські асоціації. Ломаченко ж заявив, що реваншу не буде, адже Девін просто боїться вдруге вийти на ринг проти нього.