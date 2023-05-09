Компанія для Роналду: саудівці хочуть зібрати зірок футболу та розподілити їх по різних командах

Саудівська Аравія будує гучні плани щодо розвитку свого футболу. В еволюції азіатам повинні допомогти зіркові гравці.

Саудівська Аравія націлилась на низку легендарних виконавців. Зокрема, на Мессі, Альбу, Бускетса, Суареса. Верраті, Паредеса, Ді Марію та Рамоса.

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Гроші не проблема

Азіатська країна продовжує придумувати хитромудрі плани, які допоможуть їм затягнути у свою лігу багаторазового володаря "Золотого м'яча". Раніше уже появилась інформація, що Ліонель Мессі та Аль-Хілаль досягли усної згоди щодо контракту аргентинця, який передбачає великі суми. Проте батько Ліонеля завуальовано спростував цю інформацію.

Також саудівці готові залучити у свій планів друзів Мессі, з якими він виступав за Барселону. Зокрема Аль-Хілаль готовий запропонувати співпрацю Жорді Альбі, Серхіо Бускетсу, який мріяв знову зіграти з Лоінелем в одній команді, та Луїсу Суаресу. Все для того, аби аргентинець почувався комфортно в команді.

Проте на цьому задуми Саудівської Аравії не закінчились. Наразі азійська країна готова скупити низку зіркових футболістів, які сформують ледь не топовий чемпіонат для Саудівської Аравії. Саудівці націлились на придбання ще Марко Верраті, Леандро Паредеса, Серхіо Рамоса та Анхеля Ді Марії. Цікаво, що план полягає в тому, що всі вони виступатимуть за три різні клуби з Ер-Ріяда, а саме Аль-Наср, за який виступає скандальний Кріштіану Роналду Аль-Хілаль та Аль-Шабаб.

Португальський гравець в Саудівській Аравії