Львівський "Рух" досі не зміг набрати очок у дебютному сезоні української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2020/2021. 20 вересня у рамках 3-го туру УПЛ львів'яни вдома програли "Колосу".

Рух – Колос 1:2

Голи: Русин, 90+5 – Морозко, 4, 20

Незабитий пенальті: Кондраков, 90+4 (Рух)

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Фатальний дубль Морозка

Уже на 4-й хвилині "Колос" відкрив рахунок у грі, пише 24 канал. Євген Селезньов отримав простріл з лівого флангу, але вирішив не пробивати, а відпасував на Морозко.

Останній спокійно заніс м'яч у ворота. Та слід зазначити, що арбітр мав скасувати взяття воріт. Під час атаки Селезньов перебував у положенні поза грою.

Уже на 20-й хвилині "Колос" перемагав у два голи, адже Морозко оформив дубль. Гравець "Колоса" вистрибнув вище, аніж два оборонці "Руху" та завдав точного удару головою у протихід голкіперу.

"Колоски", хоча й провели матч посеред тижня у Лізі Європи, знайшли у собі сили вести гру проти львів'ян. Під завісу першого тайму гості могли відзначитися втретє.

Селезньов отримав розкішну передачу у штрафному та намагався пробити повз Бандуру. Це у Євгена вийшло, проте форварду не вдалося потрапити у ворота.

Зробивши справу ще в першому таймі, "Колос" у другому таймі відвів гру від своїх воріт.

У компенсований час "Рух" отримав шанс спробувати повернутися у гру. Арбітр призначив пенальті за гру рукою гравця "Колоса" у штрафному. Волинець парирував пенальті, але Русин був першим на добиванні та прошив голкіпера.

У підсумку, матч завершився перемогою "Колоса" 2:1.

Рух – Колос відеоогляд

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