Полтавська "Ворскла" 23-го серпня потужно розпочала українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2020/2021. Полтавці вдома розгромили новачка УПЛ – львівський "Рух".

Ворскла – Рух: 5:2

Голи: Пуцлін, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (авт), Скляр, 44, Кулач, 49 – Федорчук, 63, Бойчук, 90+1

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Розгромний тайм

"Ворскла" на правах господаря більш активно розпочала поєдинок і досить швидко відкрила рахунок у грі, пише 24 канал. Кане зі штрафного пробив у стінку, після чого м'яч опинився у Пуцліна. Хорват вирішив пробити і застав зненацька Мисака – 1:0.

"Рух" мав хороший момент на 13-й хвилині. Русин після навісу з лівого флангу прийняв м'яч у штрафному. Він змістився до центру, але пробив вище воріт.

На 26 хвилині "Ворскла" подвоїла перевагу. Після навісу Кане Аліун прострілив уздовж ліні воріт на Яворського. Той буквально з метра влучив у стійку. Після цього м'яч опинився у Степанюка і той дальнім ударом пробив у кут – 2:0.

Другий шанс у "Руху" знову мав Русин. Він на правому фланзі оббіг Аліуна та пробив у ближній кут. Різник у прекрасному стилі парирував удар.

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Під завісу тайму справи новачка УПЛ львівського "Руху" стали вкрай погані. "Ворскла" провела ще два голи. Спершу капітан гостей Дуць допоміг Кулачу відправити м'яч у сітку власних воріт.

Буквально за декілька секунд Кулач, Степанюк та Скляр розкатали весь захист "Руху". Кулач віддав у штрафний на Степанюка, який уздовж лицьової лінії прострілив на Скляра, і той вже забив у порожні ворота.

По перерві справи "Руху" не виправилися. На 49-й хвилині Кулач забив 5-й гол "Ворскли" у матчі. Він елегантним обвідним ударом поцілив у верхній кут.

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На 60-й хвилині гості ледь не пропустили вшосте. Степанюк класно перевів на правий фланг на Кулача, який віддав у штрафний на Пешича. Останній невдало прострілив, що врятувало "Рух" від чергового пропущеного голу.

Дебютний гол "Руху"

Через три хвилини "Рух" забив дебютний гол в УПЛ. Після навісу у штрафний Оринчак пробив головою, але Різник відбив м'яч на Федорчука. Досвідчений Валерій з гострого кута зумів поцілити у ствір воріт.

Захист новачка УПЛ нагадував навіть не першу лігу, а другу. На 68 хвилині у "Ворскли" виник повідний момент. Спершу Мисак парирував удар Кане, а згодом відбив м'яч після добивання Якубу.

Єдиною світлою плямою у грі львів'ян був Федорчук. Хавбек небезпечно пробив зі штрафного, проте Різник здійснив чудовий сейв.

На шести голах команди вирішили не зупинитися. У компенсований час гравець "Руху" Бойчук вдало замкнув закидання у штрафний – 5:2.

Після перерви на матчі національних збірних "Ворскла" зіграє з "Інгульцем", а "Рух" прийме "Шахтар".

Ворскла – Рух відеоогляд