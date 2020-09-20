Луганська "Зоря" та донецький "Шахтар" не змогли визначити сильнішого 20-го вересня. Поєдинок 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) завершився нічиєю у Запоріжжі.

Зоря – Шахтар 2:2

Голи: Кочергін, 20, Юрченко, 28 (п) – Марлос, 17, Кривцов, 49

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Уже на 2-й хвилині "Шахтар" міг відкривати рахунок у грі, пише 24 канал. Додо на правому фланзі отримав передачу з глибини і начебто уникнув офсайду. Захисник спробував перекинути Шевченка, який далеко вибіг з воріт, але не влучив.

"Зоря" відразу відповіла неточним ударом Назарини здалеку. Протягом однієї хвилини луганці змарнували ще дві нагоди відзначитися.

Спершу Юрченко спокійно увійшов у штрафний, змістився у центр та пробив, однак вище. За мить вдруге здалеку вистрілив Назарина – його постріл парирував Трубін.

"Шахтар" надзвичайно гостро відповів на 13-й хвилині. Алан Патрік увімкнув режим Хаві та елегантно перекинув лінію захисту господарів. Тайсон вбіг у штрафний, але намагався приборкати м'яч, а не пробити в дотик. Відтак м'яч від стегна бразильця потрапив до рук Шевченка.

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Гольова перестрілка

На 17-й хвилині "Шахтарю" вдалося розхитати оборону "Зорі" та розмочити нулі на табло. Дебютант донеччан Корнієнко приєднався до атаки на лівому фланзі та прострілив у штрафний. Там м'яч після рикошету опинився у Марлоса, який переправив його у ворота.

Відео голу Марлоса

"Гірники" святкували тільки три хвилини. Кабаєв вигриз м'яч у Додо й віддав у фланг на Кочергіна. Гравець "Зорі" увійшов у штрафний та пробив з-під оборонця точно в кут воріт Трубіна – 1:1.

Відео голу Кочергіна

Гра на зустрічних курсах не могла не тішити око вболівальників: на 26 хвилині близьким, щоб відзначитися був Соломон. Манор у стилі Коноплянки змістився перед штрафним "Зорі" та завдав обвідного удару. На щастя для луганців, м'яч пролетів повз ворота.

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У наступній атаці "Зоря" заробила пенальті: Степаненко у штрафному начебто збив Кабаєва. Арбітр Віталій Романов наважився вказати на пенальті, який холоднокровно реалізував Юрченко.

Відео голу Юрченка

Шалений обмін гострими моментами

Окрім змістовного та цікаво футболу, на полі спалахнули й емоції. Гравці "Шахтаря" помітно "закипіли" й рвалися вперед, щоб зрівняти рахунок. На 36-й хвилині воротам Трубіна загрожував Кабаєв. Гравець "Зорі" у штрафному отримав передачу від Фаворова, хитнув оборонця та пробив низом. Голкіпер "Шахтаря" відбив м'яч.

Ще за мить луганці дотепно розіграли кутовий: Юрченко низом прострілив на Кочергіна, який набігав. Та м'яч після його удару пролетів вище володінь Трубіна.

"Шахтар" відповів моментом у Тайсона: Алан Патрік вивів земляка майже віч-на-віч з Шевченком, але під тиском оборонців бразилець не влучив у дальній кут.

На 42-й хвилині вже Алан Патрік був в епіцентрі подій. Спершу він з небезпечної позиції завдав щільного удару, проте Шевченко карколомно відбив м'яч. За мить голкіпер "Зорі" вже нічим не зміг зарадити. Патрік вдруге вистрілив, але цього разу господарів врятувала стійка.

Від голу в роздягальню "Шахтар" врятував Трубін, здійснивши прекрасний порятунок. Голкіпер відбив удар Вернидуба зі штрафного.

Перша половина гри завершилася перевагою "Зорі" по ударах 10:9 та 2:1 в рахунку – неймовірні 45 хвилин!

Відразу по перерві "Шахтарю" вдалося зрівняти рахунок. Центральний оборонець Сергій Кривцов прийшов на кутовий "гірників" та замкнув навіс точним ударом головою – 2:2.

Відео голу Кривцова

Пропущений гол аж ніяк не вплинув на настрій "Зорі", яка продовжувала нав'язувати свій футбол та створювати гострі моменти. Натомість "Шахтар" намагався дещо заспокоїти гру та взяти її під контроль.

На 66-й хвилині тільки диво врятувало "Шахтар" від третього пропущеного голу. Корнієнко та Алан Патрік не розібралися на лівому фланзі, внаслідок чого "Зоря" опинилася в більшості у штрафному "гірників". На ударну позицію вийшов Громов, але Артем запустив м'яч значно вище воріт.

У середині тайму швидкості дещо впали: "Зоря" вже фізично підсіла, а "Шахтар" почав більше контролювати м'яч. Внаслідок цього поменшало й гострих моментів.

В останні хвилини гри "Зоря" вирішила здивувати "Шахтар", позбавивши суперника м'яча. Чи не вперше за тривалий час футболісти "Шахтаря" вимушені були працювати у відборі.

У компенсований час шанс вирвати перемогу для "Шахтаря" мав Коноплянка: Євген пробив з меж штрафного, але в руки Шевченку. У підсумку ні "Шахтар", ні "Зоря" не змогли вирвати перемогу.

"Шахтар" втретє поспіль не зміг перемогти луганську команду.

Зоря – Шахтар відеоогляд матчу

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