У другому турі молодіжних команд України "Шахтар" зіграв проти "Зорі". 17-річний талант "Шахтаря" Олег Очеретько вирвав перемогу для "гірників", ставши справжнім героєм для команди.

У 2-му турі молодіжних команд "Шахтар" зустрічався проти "Зорі". Майже до кінця зустрічі рахунок тримався 2:2, якби не шалений гол півзахисника "гірників", повідомляє 24 канал.

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Шалений гол

Юний хавбек отримав м'яч метрів із 35-ти та вирішив завдати удару та не прогадав, влучивши у дальню дев'ятку воріт "Зорі", поставивши переможну крапку у матчі – 3:2.

Завдяки цій перемозі "гірники" набрали 6 очок та піднялись на 3 місце, а "Зоря" з 4 пунктами залишилась п'ятою.

Очеретько взяв участь у двох попередніх матчах у новому сезоні. В обидвох матчах півзахисник провів на полі всі 90 хвилин. А у зустрічі другого туру хавбек відзначився результативним ударом. Також у його активі вже є жовта картка.

Гол Очеретька у матчі "Шахтар" – "Зоря"