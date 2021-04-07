Зрелище, где есть разбитые лица, – Беринчик о бое на голых кулаках
32-летний украинский боксер Денис Беринчик договорился о бое с ирландцем Артемом Лобовым. Бойцы проведут поединок на голых кулаках.
Источник:ютуб Отдушивдушу
Безумное зрелище от Беринчика
Бойцы выйдут на ринг 19 июня. Поединок на голых кулаках несет большую угрозу получить серьезную травму, но даже это не пугает спортсменов.
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Денис Беринчик прокомментировал предстоящий бой против известного бойца ММА из России с ирландским гражданством Артема Лобова.
Почему выбрал бой на голых кулаках? О их величество деньги, о его величество стиль уличных боев. Сумасшедший андерграунд и зрелище, где есть разбитые лица. Это новая ступенька, это страшно, спортивный страх,
– рассказал украинец.
Непобедимый украинский боксер заявил, что поединок с Лобовым – это другой вид спорта, который требует максимальной перестройки подготовки в ближайшие три месяца. Сейчас Беринчик ищет спортсменов по боевым искусствам, которые бы укрепили его команду и дали боксеру новые навыки. Денис уверен, что их ждет тяжелая работа.
Беринчик – Лобов: что известно о необычном бое
- Беринчик 21 марта одолел Хосе Санчеса. Чилийца хватило всего на 3 раунда. Денис в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- После поединка украинец бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову.
- Денис предложил лобовое сражение на голых кулаках. Артем Лобов принял вызов от украинца.
- По словам, Дениса, поединок состоится в Украине. Александр Красюк, который является промоутером Беринчика, не верит в проведение такого боя. Такой поединок несет большой риск получения серьезной травмы, которая может завершить карьеру бойцов.
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