32-летний украинский боксер Денис Беринчик договорился о бое с ирландцем Артемом Лобовым. Бойцы проведут поединок на голых кулаках.

Безумное зрелище от Беринчика

Бойцы выйдут на ринг 19 июня. Поединок на голых кулаках несет большую угрозу получить серьезную травму, но даже это не пугает спортсменов.

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Денис Беринчик прокомментировал предстоящий бой против известного бойца ММА из России с ирландским гражданством Артема Лобова.

Почему выбрал бой на голых кулаках? О их величество деньги, о его величество стиль уличных боев. Сумасшедший андерграунд и зрелище, где есть разбитые лица. Это новая ступенька, это страшно, спортивный страх,

– рассказал украинец.

Непобедимый украинский боксер заявил, что поединок с Лобовым – это другой вид спорта, который требует максимальной перестройки подготовки в ближайшие три месяца. Сейчас Беринчик ищет спортсменов по боевым искусствам, которые бы укрепили его команду и дали боксеру новые навыки. Денис уверен, что их ждет тяжелая работа.

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