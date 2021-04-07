Видовище, де є розбиті обличчя, – Берінчик про бій на голих кулаках
32-річний український боксер Денис Берінчик домовився про бій з ірландцем Артемом Лобовим. Бійці проведуть поєдинок на голих кулаках.
Джерело:ютуб Отдушивдушу
Божевільне видовище від Берінчика
Бійці вийдуть на ринг 19 червня. Поєдинок на голих кулаках несе велику загрозу зазнати серйозної травми, але навіть це не лякає спортсменів.
До теми Це допоможе його кар'єрі в боксі, – Лобов про бій з Берінчиком
Денис Берінчик прокоментував майбутній бій проти відомого бійця ММА з Росії з ірландським громадянством Артема Лобова.
Чому вибрав бій на голих кулаках? О їх величність гроші, о його величність стиль вуличних боїв. Божевільний андерграунд та видовище, де є розбиті обличчя. Це нова сходинка, це страшно, спортивний страх,
– розповів українець.
Непереможний український боксер заявив, що поєдинок з Лобовим – це інший вид спорту, який потребує максимальної перебудови підготовки у найближчі три місяці. Зараз Берінчик шукає спортсменів із бойових мистецтв, які б зміцнили його команду та дали боксеру нові навички. Денис впевнений, що на них чекає важка робота.
Берінчик – Лобов: що відомо про незвичний бій
- Берінчик 21 березня здолав Хосе Санчеса. Чилійця вистачило лише на 3 раунди. Денис вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
- Після поєдинку українець кинув виклик уродженцю Росії з ірландським громадянством Артему Лобову.
- Денис запропонував Лобову бій на голих кулаках. Артем Лобов прийняв виклик від українця.
- За словами, Дениса, двобій відбудеться в Україні. Олександр Красюк, який є промоутером Берінчика, не вірить у проведення такого бою. Такий поєдинок несе великий ризик отримання серйозної травми, яка може завершити кар'єру бійців.
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