Украинский боксер Денис Беринчик после победы над чилийцем Хосе Санчесом обратился в ринге до бывшего бойца UFC русского происхождения Артема Лобова по прозвищу "Русский молот".

После победы над Санчесом Беринчик надел футболку с изображением Лобова, на которой написано: "Лобов, давай устроим драку". Лобов принял вызов украинца.

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Россиянин хочет устроить бой на голых кулаках. Лобов опубликовал ответ в сторис своего инстаграма, написав следующее: "Давай. Снимай подушки с рук и устроим настоящий махач".

Что известно о Лобове

Ирландский боец смешанного стиля русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. В настоящее время выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Лобов тренируется в команде ирландского бойца Конора МакГрегора и является его основным спарринг-партнером. У МакГрегора и Лобова дружеские отношения.