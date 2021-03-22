Устроим махач: россиянин Лобов принял вызов Беринчика на бой – фото
Украинский боксер Денис Беринчик после победы над чилийцем Хосе Санчесом обратился в ринге до бывшего бойца UFC русского происхождения Артема Лобова по прозвищу "Русский молот".
Источник:24 канал
После победы над Санчесом Беринчик надел футболку с изображением Лобова, на которой написано: "Лобов, давай устроим драку". Лобов принял вызов украинца.
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Россиянин хочет устроить бой на голых кулаках. Лобов опубликовал ответ в сторис своего инстаграма, написав следующее: "Давай. Снимай подушки с рук и устроим настоящий махач".
Что известно о Лобове
Ирландский боец смешанного стиля русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. В настоящее время выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Лобов тренируется в команде ирландского бойца Конора МакГрегора и является его основным спарринг-партнером. У МакГрегора и Лобова дружеские отношения.
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