Российский боец с ирландским гражданством Артем Лобов прокомментировал предстоящий бой против украинца Дениса Беринчика. Лобов и Беринчик проведут бой на голых кулаках.

Конфликта у нас нет

Артем Лобов подтвердил информацию о том, что бой с 32-летним Беринчиком состоится 19 июня.

К теме Беринчик и Лобов согласовали дату боя: поединок состоится в Украине

Лобов заверил, что не имеет конфликта с Беринчиком. Он предположил, что Денис решил бросить ему вызов, чтобы заработать.

Конфликта у нас нет. Пожалуй, Денис тоже захотел нормально заработать, а не драться за копейки,

– отметил боец.

34-летний россиянин высказался относительно бокса. По его мнению, бокс – странный вид спорта, в котором победа на Олимпийских играх не является пиком карьеры.

"В любом другом виде спорта выиграть Олимпиаду – это пик, дальше уже некуда. А в боксе выиграть Олимпиаду – это значит, что у тебя просто неплохое начало.

Это значит, когда ты перейдешь в профессионалы, то тебя будут вести, у тебя будет спонсор, который будет платить твоим мешкам деньги, которые будут приезжать, чтобы ты их набивал и твой рекорд набивался. Ну очень странный вид спорта, поэтому карьеры у людей очень длинные, зарабатывают единицы, остальные ничего не зарабатывают", – заявил Лобов.

Лобов добавил, что Беринчик принял правильное решение, что бросил ему вызов.

Денис принял правильное решение, что вызвал меня. Во-первых, это даст ему возможность заработать на голых кулаках. Я думаю, что это поможет его карьере в боксе. Этот бой поможет Денису, чтобы его узнали во всем мире,

– резюмировал российский ирландец.