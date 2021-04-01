Это поможет его карьере в боксе, – Лобов о бое с Беринчиком
Российский боец с ирландским гражданством Артем Лобов прокомментировал предстоящий бой против украинца Дениса Беринчика. Лобов и Беринчик проведут бой на голых кулаках.
Источник:инстаграм kushboks
Конфликта у нас нет
Артем Лобов подтвердил информацию о том, что бой с 32-летним Беринчиком состоится 19 июня.
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Лобов заверил, что не имеет конфликта с Беринчиком. Он предположил, что Денис решил бросить ему вызов, чтобы заработать.
Конфликта у нас нет. Пожалуй, Денис тоже захотел нормально заработать, а не драться за копейки,
– отметил боец.
34-летний россиянин высказался относительно бокса. По его мнению, бокс – странный вид спорта, в котором победа на Олимпийских играх не является пиком карьеры.
"В любом другом виде спорта выиграть Олимпиаду – это пик, дальше уже некуда. А в боксе выиграть Олимпиаду – это значит, что у тебя просто неплохое начало.
Это значит, когда ты перейдешь в профессионалы, то тебя будут вести, у тебя будет спонсор, который будет платить твоим мешкам деньги, которые будут приезжать, чтобы ты их набивал и твой рекорд набивался. Ну очень странный вид спорта, поэтому карьеры у людей очень длинные, зарабатывают единицы, остальные ничего не зарабатывают", – заявил Лобов.
Лобов добавил, что Беринчик принял правильное решение, что бросил ему вызов.
Денис принял правильное решение, что вызвал меня. Во-первых, это даст ему возможность заработать на голых кулаках. Я думаю, что это поможет его карьере в боксе. Этот бой поможет Денису, чтобы его узнали во всем мире,
– резюмировал российский ирландец.
- Предыдущий бой Беринчика состоялся 21 марта. Украинец за 3 раунда победил Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- После поединка Денис бросил вызов Лобову. На следующий день Артем принял вызов от украинца.
- В среду, 31 марта, Беринчик объявил о бое с Лобовым. Бойцы должны встретиться в Украине.
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