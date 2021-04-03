Не верю, что поединок Беринчик – Лобов может состояться, – промоутер Красюк
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик решил провести бой на голых кулаках против Артема Лобова. Стороны уже объявили дату поединка. Однако Александр Красюк, промоутер Беринчика, не верит в бой.
Источник:инстаграм Pro Boxing Ukraine
Денис может получить травму ног, головы
Красюк считает, что Беринчику опасно проводить бой на голых кулаках из-за риска получить тяжелые травмы.
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Денис может получить травму ног, головы, чего угодно. Пока я к этому никак не отношусь, поскольку, скажу честно, не верю, что этот поединок может состояться,
– сказал Красюк.
Вместе с тем, промоутер заверил, что не будет стоять на пути поединка.
"Денис пришел и сказал: "Так и так", я ответил: "Никаких процентов. Хочешь – это твое решение, иди и занимайся, без проблем". Он у меня не спрашивал совета, а поинтересовался, не буду ли я ставить палки в колеса. Я сказал, что, конечно же, не буду", – рассказал Красюк.
Красюк убежден, что в кулачных боях боксер может получить травму на всю жизнь.
"Здесь большие риски. Это кулачные бои. Это такая зараза, можно на всю жизнь получить травму. Тем более голые кулаки – в лоб дал и поломал кость, а это полгода реабилитации в лучшем случае. Решает все один человек – боксер", – резюмировал Красюк.
Беринчик – Лобов: что известно о бое
- 32-летний Беринчик 21 марта за 3 раунда победил Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- Сразу после поединка Денис бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову. Последний принял вызов от украинца.
- Уже 31 марта бойцы объявили, что встретятся 19 июня. Поединок состоится в Украине.
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