Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик решил провести бой на голых кулаках против Артема Лобова. Стороны уже объявили дату поединка. Однако Александр Красюк, промоутер Беринчика, не верит в бой.

Денис может получить травму ног, головы

Красюк считает, что Беринчику опасно проводить бой на голых кулаках из-за риска получить тяжелые травмы.

К теме Беринчик и Лобов согласовали дату боя: поединок состоится в Украине

Денис может получить травму ног, головы, чего угодно. Пока я к этому никак не отношусь, поскольку, скажу честно, не верю, что этот поединок может состояться,

– сказал Красюк.

Вместе с тем, промоутер заверил, что не будет стоять на пути поединка.

"Денис пришел и сказал: "Так и так", я ответил: "Никаких процентов. Хочешь – это твое решение, иди и занимайся, без проблем". Он у меня не спрашивал совета, а поинтересовался, не буду ли я ставить палки в колеса. Я сказал, что, конечно же, не буду", – рассказал Красюк.

Красюк убежден, что в кулачных боях боксер может получить травму на всю жизнь.

"Здесь большие риски. Это кулачные бои. Это такая зараза, можно на всю жизнь получить травму. Тем более голые кулаки – в лоб дал и поломал кость, а это полгода реабилитации в лучшем случае. Решает все один человек – боксер", – резюмировал Красюк.

Беринчик – Лобов: что известно о бое