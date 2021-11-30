"Золотой мяч" нужно было отдать Эриксену, – защитник Барселоны, друг Месси

Футболист Барселоны Дани Алвес заявил, что "Золотой мяч" можно было бы отдать Кристиану Эриксену. Игрок сборной Дании заслужил награду после всех испытаний.

Дани Алвес: Эриксен заслужил выиграть "Золотой мяч"

Своим мнением бразильский футболист,недавно вернувшийся в Барселону, поделился еще перед церемонией награждения. Дани Алвес считает, если бы Кристиан Эриксен выиграл "Золотой мяч", то это было бы хорошей неожиданностью для всех.

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Эриксен заслужил выиграть "Золотой мяч" в этом году. Все потому, что ему пришлось пережить. Это было бы большим посланием для всего футбольного мира, люди стали бы более чуткими,

– издание процитировало слова защитника со ссылкой на Sky Sport Italia.

Обладателем "Золотого мяча" стал Лионель Месси. Для Лео эта награда уже седьмая в карьере. Занявший второе место Роберт Левандовский получил награду "Лучший бомбардир".

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