"Золотой мяч" нужно было отдать Эриксену, – защитник Барселоны, друг Месси
Источник:Record
Футболист Барселоны Дани Алвес заявил, что "Золотой мяч" можно было бы отдать Кристиану Эриксену. Игрок сборной Дании заслужил награду после всех испытаний.
Дани Алвес: Эриксен заслужил выиграть "Золотой мяч"
Своим мнением бразильский футболист,недавно вернувшийся в Барселону, поделился еще перед церемонией награждения. Дани Алвес считает, если бы Кристиан Эриксен выиграл "Золотой мяч", то это было бы хорошей неожиданностью для всех.
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Эриксен заслужил выиграть "Золотой мяч" в этом году. Все потому, что ему пришлось пережить. Это было бы большим посланием для всего футбольного мира, люди стали бы более чуткими,
– издание процитировало слова защитника со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обладателем "Золотого мяча" стал Лионель Месси. Для Лео эта награда уже седьмая в карьере. Занявший второе место Роберт Левандовский получил награду "Лучший бомбардир".
История с несгибаемым Эриксеном: главное
- Футболисту сборной Дании стало плохо прямо во время матча-открытия Евро-2020 против Финляндии. У полузащитника Интера остановилось сердце. Медиками пришлось приводить в чувство Кристиана прямо на футбольном поле.
- Его партнеры по команде создали круг вокруг пострадавшего, чтобы момент не смог полностью попасть в объективы камер. На поле чуть не выбежала возлюбленная Эриксена. Ее успокаивали капитан команды Симон Кьер и голкипер Каспер Шмейхель.
- Поединок был возобновлен через некоторое время. Игроки сборной Дании рассказали, что доиграли матч по просьбе самого Эриксена. К сожалению, победить Дании не удалось – 0:1 победа финнов.
- Ему сделали операцию, установив кардиостимулятор. С ним Кристиан не сможет выступать за Интер в Италии, поэтому рассматривает вариант возвращения в нидерландский Аякс. Футболист не собирается вешать бутсы на гвоздь.