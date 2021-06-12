Дания – Финляндия 0:1

Гол: Похьянпало, 60

Нереализованный пенальти: Хойберг, 74 (Дания)

Дания была фаворитом этого матча. И с первых минут это продемонстрировала, сразу зажав соперника на его половине поля. Удары по воротам Градецки последовали один за другим. Особенно опасными были моменты у Хойберга и Эриксена. В первом случае мяч летел под перекладину, и голкипер добрался до мяча.

У финнов моментов не было. Вообще.

И этот матч отметился не только моментами, но и повреждениями. Медики выходили на поле, чтобы оказать помощь Пукки, Уронену, О'Шонесси (ему разбили нос).

Потеря сознания Эриксеном

И самый сложный момент в матче произошел в конце первого тайма. Полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Ему сразу оказали помощь. Но привести в чувство на поле не сумели. Поэтому его госпитализировали.

Игра была остановлена, арбитр увел команды в подтрибунные помещения.

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Возобновить игру команды согласились после того, как узнали, что состояние Эриксена стабильное. Начали они аж в 21:30.

Победный гол и нереализованный пенальти

После возобновления игры (команды доиграли четыре минуты первого тайма, после чего был перерыв на 5 минут, и тогда начался второй тайм), датчане продолжили давить на ворота соперника. Зато финны создали единственный момент в игре. И именно он принес им победу. После навеса с фланга Похьянпало опередил соперника и пробил головой по воротам. Мяч пролетел под руками Шмейхеля.

Этот удар стал единственным, который нанесли финны в этом матче по воротам датчан.

Видео гола Похьянпало

Датчане имели возможность спасти этот матч. На 74-й минуте был назначен пенальти. Но Хойберг не сумел переиграть Градецки – голкипер отбил мяч.

Финляндия дебютирует на чемпионате Европы с неожиданной победы. В свою очередь датчане проигрывают матч и теряют важного игрока.