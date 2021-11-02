Вариант для продолжения карьеры

Полузащитник сборной Дании не сможет продолжить свою карьеру в Интере. Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро ранее заявлял, что Эриксен не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией. Для того чтобы снова одеть футболку "нерадзурри", за которых выступает с 2020 года, ему необходимо удалить кардиостимулятор.

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По правилам итальянских лиг, футболист не может играть с кардиостимулятором в сердце. Кристиан Эриксен не ставит крест на своей карьере. Футболист ищет все возможные варианты продолжения карьеры. Уже в ближайшее время полузащитник может перебраться в Аякс.

29-летний игрок уже выступал за различные команды нидерландского Аякса на протяжении 2009 – 2013 годов. После чего перебрался в английский Тоттенхэм.

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