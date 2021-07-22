Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро сообщил, что датчанин не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией.

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Кристиан Эриксен не может быть допущен к Играм в Италии. Если ему удалят дефибриллятор, то это станет доказательством устранения патологии. Тогда он может вернуться к матчам за Интер,

– цитирует Браконаро источник.

Контракт Эриксена с Интером рассчитан до июля 2024 года.

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