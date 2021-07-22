Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро сообщил, что датчанин не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией.
К слову Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании
Кристиан Эриксен не может быть допущен к Играм в Италии. Если ему удалят дефибриллятор, то это станет доказательством устранения патологии. Тогда он может вернуться к матчам за Интер,
– цитирует Браконаро источник.
У Эриксена остановилось сердце во время матча: что известно
- На последних минутах первой 45-минутки матча Финляндия – Дания на Евро-2020 произошел ужасный эпизод – Эриксен потерял сознание. Впоследствии стало известно, что все было значительно серьезнее. У датчанина остановилось сердце.
- Капитан датской команды Симон Кьяер первым пришел на помощь партнеру по сборной. На поле также выбежали медики и возлюбленная футболиста, которую сдержали все тот же Кьяер и голкипер Дании.
- Футболисты датской сборной обступили Эриксена, которому оказывали помощь. Все было для того, чтобы ужасный инцидент не попал в объективы фотокамер.
- Покидал футболист поле лишь на носилках. Эриксена сразу отвезли в ближайшую больницу, где продолжали спасать жизни. Матч был приостановлен. Лишь через некоторое время стало известно, что поединок возобновится в тот же день. Как сказали впоследствии сами футболисты, об этом попросил их Кристиан. Однако итоговый результат был неутешителен – 0:1 победа финнов.
- Состояние здоровья датчанина стабилизировалось. А уже 15 июня датчанин впервые обратился к фанатам из больничной палаты.