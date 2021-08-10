Эриксен не повешает бутсы на гвоздь

17 июня Кристиану Еріксену установили кардиостимулятор после остановки сердца в матче Дания – Финляндия на Евро-2020. Футболист восстанавливается от операции и скорее всего уже не сыграет в итальянской Серии А.

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Полузащитник не будет допущен к матчам в итальянском первенстве из-за сердечной патологии. Эриксен снова сможет одеть футболку Интера в официальных матчах лишь в том случае, если врачи удалят дефибриллятор. Это станет доказательством устранения патологии.

Однако у футболиста есть отличный запасной вариант – Аякс. 29-летний полузащитник является воспитанником нидерландского клуба, где выступал до 2013 года. После чего перешел в английский Тоттенхэм. А в январе 2020 начал играть за Интер.

В сезоне-2020/2021 Эриксен сыграл за итальянский клуб 24 матча, в которых забил 4 гола и заработал 2 желтые карточки. Действующий контракт футболиста с "нерадзурри" рассчитан до конца июня 2024 года.

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