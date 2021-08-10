Эриксен не повешает бутсы на гвоздь
17 июня Кристиану Еріксену установили кардиостимулятор после остановки сердца в матче Дания – Финляндия на Евро-2020. Футболист восстанавливается от операции и скорее всего уже не сыграет в итальянской Серии А.
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Полузащитник не будет допущен к матчам в итальянском первенстве из-за сердечной патологии. Эриксен снова сможет одеть футболку Интера в официальных матчах лишь в том случае, если врачи удалят дефибриллятор. Это станет доказательством устранения патологии.
Однако у футболиста есть отличный запасной вариант – Аякс. 29-летний полузащитник является воспитанником нидерландского клуба, где выступал до 2013 года. После чего перешел в английский Тоттенхэм. А в январе 2020 начал играть за Интер.
Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020: главное
- Жуткий случай произошел уже в первом матче чемпионата Европы. В конце первого тайма поединка Дания – Финляндия на поле упал футболист и потерял сознание. Им стал Кристиан Эриксен. У датчанина остановилось сердце.
- Капитан сборной Дании Симон Кьяер первым прибежал помогать партнеру по команде. На поле также выбежали медики и возлюбленная футболиста, которую сдержали все тот же Кьяер и голкипер Дании Каспер Шмейхель.
- Футболисты датской сборной обступили Эриксена, которому оказывали помощь, объединившись в круг. Это было сделано для того, чтобы ужасный эпизод не попал в объективы фотокамер.
- Вывозили полузащитника на носилках. Эриксен был отправлен в госпиталь, где его ждало детальное обследование. Матч был приостановлен. Лишь через некоторое время стало известно, что поединок возобновится в тот же день. Как признались позже сами футболисты, что попросил продолжить игру их сам Кристиан. Однако победить футболистам Дании не удалось – 0:1 победа финнов.
- Врачам удалось стабилизировать состояние лидера сборной. А уже 15 июня датчанин впервые обратился к фанатам из больничной палаты. Сейчас футболист восстанавливается в родной Дании.