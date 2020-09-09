Украинские легкоатлетки снова покоряют международные соревнования. На этот раз прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал на турнире в Германии.

Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко приняли участие в турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 в немецком Дассау, информирует 24 канал.

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Украинский пьедестал

Опять главная борьба за награды была между представительницами Украины. Юлии Левченко удалось получить над Ярославой Магучих вторую в этом сезоне победу, превзойдя Ярославу по количеству попыток. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест. Обе атлетики показали итоговый результат 1,96 м.

Добавим, что украинки считаются главными фаворитками в своей дисциплине, не давая соперницам шанса на победу.

На этот раз тройку лидеров замкнула тоже украинка Ирина Геращенко. Которая как и Юлия Левченко является воспитанницей киевского тренера Ирины Пустовойт, стала третьей, покорив планку на высоте 1,90 м.

Тройка лидеров