Впечатления фанатов от игры Зинченко

Манчестер Сити 28 апреля сыграл на выезде против ПСЖ в первом полуфинальном матче. Александр Зинченко вышел на футбольное поле за гостей во втором тайме.

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Уже с первых секунд один из лидеров сборной Украины активно подключался к атаке и надежно действовал в защите. Он за сыгранные 29 минут проявил себя больше, чем большинство игроков Сити. Уже на 64-й минуте сделал передачу на Де Брюйне, который забил курьезный гол в ворота Наваса. Зинченко отдал результативный пас.

Украинец добавил скорости команде, которая смогла не только сравнять счет после провального первого тайма, но и вырвать важную победу в Париже – 1:2.

Фанаты остались приятно удивлены уровнем игры Зинченко и после поединка забросали украинца комплиментами: "Зинченко вышел, что выиграть нам игру, без сомнений. Замечательный футболист".

Также болельщики "горожан" были поражены самоотдачей Александра:"Зинченко – самый недооцененный футболист нашей команды. В матче против ПСЖ он выложился на все 110%".

Благодаря хорошей игре левый защитник попал в команду недели Лиги чемпионов. Всего в сборной недели есть футболиста 4 участников полуфинала престижного турнира Европы.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 4 мая в 22:00.

Видео результативной передачи Зинченко в матче против ПСЖ