В четверг, 29 апреля, после первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов на сайте УЕФА появилась команда недели. В символическую сборную попали футболисты, набравшие больше всего очков в Fantasy Football.
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В сборной недели нашлось место Александру Зинченко. Украинский футболист вышел на замену во втором тайме матча против ПСЖ. Футболист отдал результативную передачу, после которой горожане сравняли счет в игре.
Всего в сборной недели футболисты 4 участников полуфинала Лиги чемпионов.
Команда недели Fantasy Football
вратарь
Эдерсон (Манчестер Сити) – 3 очка
защитники
Маркиньос (ПСЖ) – 8 очков
Милитао (Реал) – 6 очков
Рюдигер (Челси) – 6 очков
Зинченко (Манчестер Сити) – 5 очков
полузащитники
Рияд Марез (Манчестер Сити) – 9 очков
Анхель Ди Мария (ПСЖ) – 6 очков
Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) – 4 очка
Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 7 очков
Кристиан Пулишич – Челси) – 6 очков
нападающие
Карим Бензема (Реал) – 6 очков
- Манчестер Сити Зинченко победил ПСЖ со счетом 2:1. В то же время Реал и Челси сыграли вничью 1:1 в Мадриде. Ответные матчи состоятся 4–5 мая.