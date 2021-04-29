В четверг, 29 апреля, после первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов на сайте УЕФА появилась команда недели. В символическую сборную попали футболисты, набравшие больше всего очков в Fantasy Football.

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В сборной недели нашлось место Александру Зинченко. Украинский футболист вышел на замену во втором тайме матча против ПСЖ. Футболист отдал результативную передачу, после которой горожане сравняли счет в игре.

Всего в сборной недели футболисты 4 участников полуфинала Лиги чемпионов.

Команда недели Fantasy Football

вратарь

Эдерсон (Манчестер Сити) – 3 очка

защитники

Маркиньос (ПСЖ) – 8 очков

Милитао (Реал) – 6 очков

Рюдигер (Челси) – 6 очков

Зинченко (Манчестер Сити) – 5 очков

полузащитники

Рияд Марез (Манчестер Сити) – 9 очков

Анхель Ди Мария (ПСЖ) – 6 очков

Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) – 4 очка

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 7 очков

Кристиан Пулишич – Челси) – 6 очков

нападающие

Карим Бензема (Реал) – 6 очков