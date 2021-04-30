Враження фанатів від гри Зінченка

Манчестер Сіті 28 квітня зіграв на виїзді проти ПСЖ у першому півфінальному матчі. Олександр Зінченко вийшов на футбольне поле за гостей у другому таймі.

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Вже з перших секунд один із лідерів збірної України активно підключався до атаки та надійно діяв у захисті. Він за зіграні 29 хвилин проявив себе більше, ніж більшість гравців Сіті. Вже на 64-й хвилині зробив передачу на Де Брюйне, який забив курйозний гол у ворота Наваса. Зінченко віддав результативний пас.

Українець додав швидкості команді, яка змогла не лише зрівняти рахунок після провального першого тайму, а й вирвати важливу перемогу у Парижі – 1:2.

Фанати залишились приємно вражені рівнем гри Зінченка та після поєдинку закидали українця компліментами: "Зінченко вийшов, щоб виграти нам гру, без сумнівів. Чудовий футболіст".

Також вболівальники "містян" відзначились самовіддачу Олександра: "Зінченко – найбільш недооцінений футболіст нашої команди. У матчі проти ПСЖ він виклався на усі 110%".

Завдяки хорошій грі лівий захисник потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів. Загалом у збірній тижня є футболісти 4 учасників півфіналу престижного турніру Європи.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 4 травня о 22:00.

Відео результативної передачі Зінченка у матчі проти ПСЖ