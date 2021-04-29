В матче против ПСЖ главный тренер МанСити Пеп Гвардиола на левом фланге обороны доверил место Жоау Канселу. Но посреди первого тайма португальский защитник получил желтую карточку.

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Во втором тайме Канселу покинул поле – вместо него вышел Александр Зинченко. К тому времени команда уступала ПСЖ в гостевом полуфинальном поединке Лиги чемпионов.

Уже через три минут после выхода Зинченко счет на табло стал равным. Именно украинец отдал пас на Кевина Де Брюйне. Тот решил прострелить в штрафную. Но никто из партнеров не успел к мячу. Не среагировали на него и соперники. Поэтому мяч влетел под штангу в ворота ПСЖ.

Видео результативного паса Зинченко и гола Де Брюйне

Уже впоследствии Марезу удалось забить ударом со штрафного – мяч "прошил" стенку из игроков соперника. Этот гол и принес победу МанСити.

Ответный Матч между Манчестер Сити и ПСЖ состоится 4 мая. Тогда и определится участник финала Лиги чемпионов.