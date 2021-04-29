Зинченко вышел на замену во втором тайме и уже через пару минут отдал результативный пас на Кевина де Брюйне.

Как это было МанСити победил ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов после выхода Зинченко на поле: видео

Первый после Шевченко

Таким образом, Зинченко стал первым украинцем, который отличился результативным действием в полуфиналах Лиги чемпионов за последние 16 лет.

До этого из украинцев в полуфинале ЛЧ отмечался Андрей Шевченко, который в апреле 2005 года в составе Милана в полуфинале турнира забил ПСВ. В итоге, Милан тогда вышел в финал, где проиграл по пенальти Ливерпулю в памятном матче в Стамбуле.

Видео ассиста Зинченко