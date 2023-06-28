В прошлом сезоне Челси потратил сумасшедшие деньги на трансферы. Лондонцы заплатили более 600 миллионов евро, приобретя в том числе и Михаила Мудрика у Шахтера.

По теме Топовое усиление для Челси: одноклубником Мудрика стал звездный нападающий сборной Франции

Правда, лондонцы провалили сезон, заняв 12 место в АПЛ. Этим летом "синие" уже начинают распродажу футболистов. Одним из трансферов на выход стал Кай Хаверц.

Звездный трансфер Арсенала

24-летний нападающий официально стал игроком Арсенала, где выступает Александр Зинченко. Кай подписал контракт на пять лет. Сумма перехода оценивается в 70 миллионов евро.

Это второй в истории трансфер "канониров" по дороговизне. Больше Арсенал тратил только на Николя Пепе. В 2019 году лондонцы заплатили за ивуарийца 80 миллионов Лилью.

Читайте также Челси готово указать на дверь Мудрику: топ-3 претендента на украинца и условия трансфера

К слову, в прошлом сезоне Арсенал выдал лучший сезон с 2016 года. Команда Микеля Артеты стала вицечемпионом Англии и впервые за шесть лет прошла в Лигу чемпионов.

Успехи Кая Хаверца