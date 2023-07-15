"Канониры" очень активно проводят летнюю трансферную компанию. Очередным новичком вице-чемпиона Англии стал полузащитник Деклан Райс. Футболист имеет солидный международный опыт и поможет команде Артеты в новом сезоне.

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Топ-игрок для Артеты

Условия контракта не разглашаются. Согласно неофициальным данным, соглашение подписано на 5 лет до 30 июня 2028 года. За Арсенал Деклан Райс будет играть под 41-м номером. За игрока сборной Англии "канониры" заплатили Вест Хэму 116,6 миллионов евро – это четвертый самый дорогой трансфер АПЛ.

Тренер Арсенала Микель Артета не скрывал удовольствия от подписания новичка.

"Мы очень рады, что Деклан присоединился к нам. Это игрок с чрезвычайными возможностями, уже несколько сезонов выступающий на высоком уровне в Премьер-лиге и за сборную Англии. Деклан принесет несомненное качество клубу, и он обладает исключительным талантом.

Деклан имеет большой опыт в Премьер-лиге, ему всего 24 года. Он был капитаном очень хорошей команды Вест Хэма, и, как мы все видели, недавно он выиграл европейский трофей", – сказал Артета.

Отметим, что 34-летний Деклан Райс сыграл 204 матча в АПЛ. На счету опорного хава 10 голов и 10 ассистов. Вместе с Вест Хэмом в сезоне 2022/23 выиграл Лигу конференций. На юношеском уровне Райс защищал цвета сборной Ирландии, но впоследствии избрал Англию. За "Трех львов" Деклан сыграл 43 матча и забил 3 гола.

К слову. Лондонский Арсенал в летнее трансферное окно уже подписал Кая Гаверца из Челси за 70 миллионов евро и защитника Аякса Юрьена Тимбера за 40 миллионов. Напомним, что зимой "канониры" охотились за Михаилом Мудриком, но не рискнули отдать за него 100 миллионов евро.