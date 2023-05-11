Минувшим летом Александр Зинченко стал игроком лондонского Арсенала. "Канониры" заплатили 30 миллионов фунтов Манчестер Сити за украинца.

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В этом сезоне футболист стал основным в команде и одним из ее лидеров. Это помогает клубу до сих пор претендовать на чемпионство, на которое еще летом не сильно рассчитывали.

Тем не менее, Александр немало пропустил из-за травм. И вот теперь украинец снова будет вынужден отправиться в лазарет. Британские СМИ сообщают, что Зинченко повредил икроножную мышцу в матче с Ньюкаслом.

Тогда игрок был заменен на 61-й минуте. Сообщается, что украинец упустит весь остаток сезона, его в основе заменит Киран Тирни. В этом сезоне Зинченко отыграл 33 поединка, забив один гол и отдав два ассиста.

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Напомним, что за три тура до финиша сезона Арсенал уходит вторым в АПЛ, отставая от лидера Манчестер Сити на один балл. Правда, у манкунианцев еще есть игра в запасе. "Канонирам" осталось сыграть против Брайтона, Ноттингем Форест и Вулверхэмптона.