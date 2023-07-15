В мае Александр Зинченко и Андрей Шевченко провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она была организована в рамках благотворительной платформы UNITED24.

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После нее глава государства объявил об организации благотворительного матча Game4Ukraine в Лондоне 5 августа. В нем сыграют команды звезд, где капитанами будут Зинченко и Шевченко.

Целью станет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который был уничтожен российскими оккупантами. Организаторы объявили очередного участника матча.

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Им должен был стать экс-игрок сборной Франции Эрик Абидаль. Футболист выступал за Монако, Лилль, Лион, Барселону и Олимпиакос. Впрочем, в этом году репутация Эрика существенно пошатнулась.

В феврале Эрик уехал в Москву на так называемый "Кубок легенд" вместе с другими звездами, чтобы порадовать фанатов из страны-террористки. Поэтому организаторы матча позже опровергли информацию об участии Абидаля.

Эрик Абидаль не будет играть в матче Game4Ukraine. Информация была размещена по ошибке. Абидаль действительно хотел поддержать Украину в благотворительной игре, но его участие в матче в России сделало невозможным это желание,

– говорится в заявлении организаторов.

Топ-звезды футбола, которые сыграют в благотворительной игре Game4Ukraine: