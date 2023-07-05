Один из лидеров Арсенала Александр Зинченко из-за травмы пропустил концовку сезона в АПЛ. Однако худщее осталось позади и универсальный солдат Микеля Артеты снова вернулся в строй.
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Пресс-служба "канониров" сообщила, что украинский футболист вернулся в общую группу. 3 июля Арсенал начал подготовку к сезону, а на следующий день к команде присоединился Зинченко.
Украинец работал в тренажерном зале, а также провел занятия в общей группе. Фото с тренировки опубликовал официальный сайт "канониров".
Александр Зинченко вернулся в основную группу / arsenal.com
Свой первый контрольный поединок команда Зинченко сыграет на следующей неделе. Соперником "канониров" будет германский Нюрнберг. Игра состоится 13 июля.
Официальный сезон для подопечных Артеты начнется 6 августа. В матче за Суперкубок Англии Арсенал сыграет против Манчестер Сити. Чемпионат АПЛ для команды Зинченко стартует 12 августа поединком против Ноттингем Фореста.