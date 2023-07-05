Один из лидеров Арсенала Александр Зинченко из-за травмы пропустил концовку сезона в АПЛ. Однако худщее осталось позади и универсальный солдат Микеля Артеты снова вернулся в строй.

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Пресс-служба "канониров" сообщила, что украинский футболист вернулся в общую группу. 3 июля Арсенал начал подготовку к сезону, а на следующий день к команде присоединился Зинченко.

Украинец работал в тренажерном зале, а также провел занятия в общей группе. Фото с тренировки опубликовал официальный сайт "канониров".

Александр Зинченко вернулся в основную группу / arsenal.com

Свой первый контрольный поединок команда Зинченко сыграет на следующей неделе. Соперником "канониров" будет германский Нюрнберг. Игра состоится 13 июля.

Официальный сезон для подопечных Артеты начнется 6 августа. В матче за Суперкубок Англии Арсенал сыграет против Манчестер Сити. Чемпионат АПЛ для команды Зинченко стартует 12 августа поединком против Ноттингем Фореста.

Напомним. Александр Зинченко стал "канониром" летом 2022 года. В прошлом сезоне украинец отыграл 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Однако выиграть хотя бы один трофей вместе с "канонирами" 26-летнему защитнику не удалось.