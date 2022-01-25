Это мог быть Львов: все, что стоит знать о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

В пятницу, 4 февраля, стартуют XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Все, что стоит знать об этих соревнованиях – в материале 24 канала.

Место проведения

4 февраля 2022 года на Национальном стадионе Пекина "Птичье гнездо" состоится торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Именно здесь в августе 2008 года состоялись XXIX летние Олимпийские игры. Поэтому Пекин стал первым городом, который принял как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.

В свое время эти соревнования могли состояться и в Украине – рассматривали вариант подать Львов как город-хозяин. Но в окончательный вариант на голосование украинский город так и не попал. Поэтому в финале за право провести зимнюю Олимпиаду 2022 года соревновались Пекин и Алматы. 31 июля 2015 года в голосовании победил Пекин.

Однако Пекин не единственный китайский город, который примет соревнования. Некоторые спортивные объекты расположены в Яньцине и в Чжанцзякоу. В Пекине состоятся все ледовые соревнования и соревнования по сноуборду и фристайлу. В Яньцине запланированы соревнования по горным лыжам и бобслею, санному спорту и скелетону, в Чжанцзякоу – соревнования по сноуборду, фристайлу, беговым лыжам и прыжкам с трамплина.

При этом на зимней Олимпиаде Национальный стадион не будет принимать спортивные соревнования – здесь состоятся лишь церемонии открытия и закрытия.

Официальный девиз Олимпиады – "Вместе ради общего будущего".

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Талисман

Официальным талисманом Игр стала панда Бин Дунь Дунь. На современном китайском языке слово "бин" имеет несколько значений, но прежде всего означает лед, а вместе с ним – чистоту и силу. Дунь Дунь означает здоровый, крепкий и жизнерадостный. Также это слово часто используют, когда говорят о детях.



Талисман Олимпиады-2022 панда Бин Дунь Дунь / Иллюстрация olympics.com

Бин Дунь Дунь одет в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Так организаторы выражают связь с новыми технологиями и будущим, где возможности безграничны.

Яркие разноцветные кольца вокруг мордочки представляют новые ледовые и снежные арены Пекина, устроенные по передовым технологиям. Сердце на левой лапе символизирует гостеприимство Китая в отношении всех участников и зрителей Олимпиады.

Медали

Медали Пекина-2022 получили название "Тонг Ксинь", что означает "вместе как единое целое". Дизайн основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами. Пять колец символизируют олимпийский дух, который объединяет людей.

Форма золотых, серебряных и бронзовых медалей проста, имеет классический вид и напоминает медали летних Игр 2008 года с нефритовыми вставками. На этом подчеркивает тот факт, что Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.



Олимпийские медали Пекина-2022 / Иллюстрация olympics.com

На лицевой стороне медалей в центре выгравировано пять олимпийских колец, а вокруг – надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, окруженная узорами льда, снега и облаков. На оборотной стороне в центре размещена эмблема зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а вокруг нее выгравировано полное китайское название зимней Олимпиады.

Также на обороте, в самом большом кольце, выгравировано название медального соревнования.

Виды спорта

Всего спортсмены будут соревноваться в 7 видах спорта (15 дисциплин), где разыграют 109 комплектов наград.

Проведение соревнований по 15 зимним видам спорта было объявлено в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года. Восемь видов принадлежат к ледовым: бобслей, санный спорт, скелетон, хоккей с шайбой, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и керлинг, а остальные – лыжные соревнования: горнолыжный спорт, сноубординг, фристайл, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

Горнолыжный спорт

Биатлон

Бобслей

Лыжные гонки

Керлинг

Фигурное катание

Фристайл

Хоккей с шайбой

Санный спорт

Лыжное двоеборье

Шорт-трек

Скелетон

Прыжки с трамплина

Сноубординг

Конькобежный спорт

При этом семь дисциплин впервые будут представлены на зимней Олимпиаде: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу, прыжки на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Несмотря на то, что официальная церемония открытия запланирована на 4 февраля, уже 2 февраля состоятся первые соревнования.



Расписание соревнований на Олимпиаде-2022 / Иллюстрация olympics.com

Церемония открытия

Весь сценарий держится в тайне, но уже известно, что экологические темы и низкие выбросы углерода будут важными лейтмотивами.

Ожидается, что участие в церемонии открытия примут лишь 3 000 актеров, в отличие от 2008 года, в котором было задействовано 15 000 человек, в том числе 2 008 барабанщиков в начале церемонии. Также по сравнению с летними Играми-2008 уменьшится из-за низкой температуры и угрозы COVID-19 и продолжительность самой программы, но увеличится использование современных технологий.

Главный режиссер церемонии открытия – Чжан Имоу. Он же был режиссером и церемонии открытия Олимпиады-2008 в Пекине. Наиболее известен во всем мире по таким работам: "Дом летающих кинжалов", "Подними красный фонарь", "Герой" и исторической драме "Ju Dou" – первая китайская лента, номинированная на "Оскар" в номинации "лучший иностранный фильм".

Украинцы на Олимпиаде

45 спортсменов представят Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине. Они будут соревноваться в 12 видах спорта.

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По сравнению с Олимпиадой-2018, заявка сборной Украины увеличилась на 12 спортсменов. Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Состав сборной Украины в Пекине:

Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.

Лыжные гонки: Алексей Красовский, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева.

Фигурное катание: Иван Шмуратко, Анастасия Шаботова, Александра Назарова и Максим Никитин (танцы на льду), София Голиченко и Артем Даренский (команда в спортивной паре).

Санный спорт: Антон Дукач, Андрей Мандзий, Елена Стецкив, Юлианна Туницкая, Игорь Стахив/Андрей Лисецкий (парный экипаж).

Фристайл: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад, Ольга Полюк.

Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

Шорт-трек: Олег Гандей, Ульяна Дуброва.

Горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко.

Сноубординг: Аннамари Данча.

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Бобслей: Лидия Гунько.

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В целом за годы Независимости украинцы на зимних Играх завоевали 8 наград: 3 – золотых, 1 – серебряную и 4 бронзовые медали. В 2002 и 2010 годах мы возвращались с соревнований вообще без наград.

Трансляция в Украине

Вероятность такого развития событий есть и в 2022 году. Favbet принимает ставку на то, что Украина не получит ни одной медали на Олимпиаде-2022 с коэффициентом 1,53. На то, что у нас будет хотя бы одна награда – 2,4. На золотую медаль для украинской команды коэффициент 6,5

Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 эксклюзивно в Украине будет транслировать общественный телеканал UA:ПЕРШИЙ и диджитал-платформа "Суспільне Спорт".

Также трансляция будет доступна на Discovery и диджитал-платформах, включая Discovery+, Eurosport и приложение Eurosport. Там покажут Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 в новом масштабе и новом технологическом формате.

Бойкот и вопросы безопасности

7 декабря 2021 года США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022. США решили прибегнуть к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае. В первую очередь из-за положения уйгуров в Китае. Также среди причины – подавление демократических движений в Гонконге, совершение военной агрессии против Тайваня.

При этом дипломатический бойкот не означает, что США не отправят туда спортсменов. Им пообещали оказать всю необходимую поддержку. Поэтому они отправятся, как и было запланировано. Дипломатический бойкот означает, что ни один из представителей американского правительства, включая президента США Джо Байдена, не поедет на Олимпиаду.

Впоследствии к дипломатическому бойкоту присоединились Австралия, Канада, Япония, Великобритания, Бельгия, Дания, Косово и Литва. В то же время в КНДР вообще отказались от участия в Олимпийских играх в Пекине. Свое решение обосновали пандемией и деятельностью вражеских сил.

Еще одна проблема – кибербезопасность спортсменов и туристов в Китае. Китайское правительство уже давно обвиняют в проведении скрытого наблюдения за гражданами других стран, когда они въезжают на территорию КНР.

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Поэтому национальные олимпийские комитеты Великобритании, Канады, США, Германии и Нидерландов рекомендовали своим спортсменам и представителям не брать личные мобильные телефоны и ноутбуки в Пекин. И рекомендуют брать те гаджеты, которые можно будет утилизировать по возвращении. Так, в Нидерландах тренерам и спортсменам для этого выдадут специально ноутбуки, которые впоследствии уничтожат.