Бойкот за геноцид
Скотт Моррисон заявил, что это решение стало ответом на "нарушение прав человека" в китайской провинции Синьцзян и "многие другие вопросы, которые Австралия постоянно задавала".
По его словам, решение о дипломатическом бойкоте не должно вызывать удивления, ведь отношения между Австралией и Китаем уже давно напряжены. Он обвинил Китай в отказе от возможностей улучшения отношений, настаивая на том, что Австралия остается открытой для двусторонних переговоров.
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В Австралии напряжены отношения с Китаем из-за подозрения во вмешательстве Пекина в австралийскую политику и общество. А также задержаний двух граждан Австралии, которые до сих пор являются заключенными в Китае. Это писатель Ян Хенцзюнь и журналист Чен Лей.
При этом дипломатический бойкот не отразится на участии австралийских спортсменов в Олимпиаде-2022. Всего около 40 австралийцев выступят на турнире.
Реакция Китая
Посольство Китая в Австралии на эти упреки заявило, что ответственность за нынешнее состояние китайско-австралийских отношений "лежит прямо на австралийской стороне".
"Горы не могут помешать реке впадать в море. Успех Австралии на зимних Олимпийских играх в Пекине зависит от выступлений австралийских спортсменов, а не от посещения австралийских официальных лиц и политических позиций некоторых австралийских политиков", – говорится в заявлении посольства.
Бойкот Олимпиады-2022 в Пекине: главное
- Первыми о бойкоте зимней Олимпиады в Пекине заявили в США. Там причиной назвали геноцид уйгуров, подавление политических свобод в Гонконге и военная агрессия против Тайваня.
- Еще одна причина – ситуация с теннисисткой Пэн Шуай. После того, как она обвинила одного из высокопоставленных чиновников КНР в сексуальных домогательствах, связь с ней была потеряна. Поэтому у Китая забрали все женские теннисные соревнования.
- Другие страны, включая Канаду и Японию, также рассматривают возможность дипломатического бойкота Игр.
- Новая Зеландия подтвердила, что не будет отправлять чиновников на Олимпиаду-2022. Однако причина – карантинные ограничения.