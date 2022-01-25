Місце проведення

4 лютого 2022 року на Національному стадіону Пекіна "Пташине гніздо" відбудеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор. Саме тут у серпні 2008 року відбулися XXIX літні Олімпійські ігри. Тож Пекін став першим містом, який прийняв як літню, так і зимову Олімпіаду.

Свого часу ці змагання могли відбутися і в Україні – розглядали варіант подати Львів як місто-господар. Але в остаточний варіант на голосування українське місто так і не потрапило. Тож у фіналі за право провести зимову Олімпіаду 2022 року змагалися Пекін та Алмати. 31 липня 2015 року у голосуванні переміг Пекін.

Однак Пекін – не єдине китайське місто, яке прийме змагання. Деякі спортивні об'єкти розташовані в у Яньцині та в Чжанцзякоу. У Пекіні відбудуться усі льодові змагання та змагання зі сноуборду та фрістайлу. У Яньцині заплановані змагання з гірських лиж та бобслею, санного спорту і скелетону, у Чжанцзякоу – змагання зі сноуборду, фрістайлу, біговим лижам та стрибкам з трампліна.

При цьому на зимовій Олімпіаді Національний стадіон не прийматиме спортивні змагання – тут відбудуться лише церемонії відкриття та закриття.

Офіційний девіз Олімпіади – "Разом заради спільного майбутнього".

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Талісман

Офіційним талісманом Ігор стала панда Бін Дунь Дунь. На сучасній китайській мові слово "бін" має кілька значень, але насамперед означає лід, а разом із ним – чистоту та силу. Дунь Дунь означає здоровий, міцний і життєрадісний. Також це слово часто використовують, коли кажуть про дітей.



Талісман Олімпіади-2022 панда Бін Дунь Дунь / Ілюстрація olympics.com

Бін Дунь Дунь одягнений у крижаний костюм, що нагадує космічний скафандр. Так організатори висловлюють зв'язок із новими технологіями та майбутнім, де можливості безмежні.

Яскраві різнокольорові кільця навколо мордочки представляють нові льодові та снігові арени Пекіна, влаштовані за передовими технологіями. Серце на лівій лапі символізує гостинність Китаю щодо всіх учасників та глядачів Олімпіади.

Медалі

Медалі Пекіна-2022 отримали назву "Тонг Ксінь", що означає "разом як єдине ціле". Дизайн заснований на китайських стародавніх нефритових підвісках із концентричними колами. П'ять кілець символізують олімпійський дух, який об'єднує людей

Форма золотих, срібних та бронзових медалей проста, має класичний вигляд та нагадує медалі літніх Ігор 2008 року з нефритовими вставками. На цьому наголошує той факт, що Пекін – перше місто проведення і літніх, і зимових Олімпійських ігор.



Олімпійські медалі Пекіна-2022 / Ілюстрація olympics.com

На лицьовій стороні медалей у центрі вигравіровано п'ять олімпійських кілець, а навколо – напис XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, оточений візерунками льоду, снігу та хмар. На зворотному боці в центрі розміщена емблема зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, а навколо неї вигравірувано повну китайську назву зимової Олімпіади.

Також на обороті, у найбільшому кільці, вигравірувано назву медального змагання.

Види спорту

Загалом спортсмени змагатимуться у 7 видах спорту (15 дисциплін), де розіграють 109 комплектів нагород.

Проведення змагань з 15 зимових видів спорту було оголошено в рамках зимових Олімпійських ігор 2018 року. Вісім видів належать до льодових: бобслей, санний спорт, скелетон, хокей з шайбою, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек і керлінг, а решту лижні змагання: гірськолижний спорт, сноубординг, фрістайл, біатлон, лижні перегони, стрибки з трампліна та лижне двоборство.

Гірськолижний спорт

Біатлон

Бобслей

Лижні перегони

Керлінг

Фігурне катання

Фрістайл

Хокей із шайбою

Санний спорт

Лижне двоборство

Шорт-трек

Скелетон

Стрибки з трампліна

Сноубординг

Ковзанярський спорт

При цьому сім дисциплін вперше будуть представлені на зимовій Олімпіаді: жіночі одиночні змагання з бобслею, чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу в дисципліні біг-ейр, змішана естафета в шорт-треку, змішані командні змагання з фристайлу, стрибки на лижах з трампліна та сноуборд-кросі.

Попри те, що офіційна церемонія відкриття запланована на 4 лютого, вже 2 лютого відбудуться перші змагання.



Розклад змагань на Олімпіаді 2022 / Ілюстрація olympics.com

Церемонія відкриття

Весь сценарій тримається у таємниці, але вже відомо, що екологічні теми та низькі викиди вуглецю будуть важливими лейтмотивами.

Очікується, що участь у церемонії відкриття візьмуть лише 3000 акторів, на відміну від 2008 року, в якому було задіяно 15 000 людей, у тому числі 2008 барабанщиків на початку церемонії. Також у порівнянні з літніми Іграми-2008 зменшиться через низьку температуру та загрозу COVID-19 і тривалість самої програми, але збільшиться використання сучасних технологій.

Головний режисер церемонії відкриття – Чжан Імоу. Він же був режисером і церемонії відкриття Олімпіади-2008 в Пекіні. Найбільш відомий у всьому світі за такими роботами: "Будинок літаючих кинджалів", "Підніміть червоний ліхтар", "Герой" та історичну драму "Ju Dou" – перша китайська стрічка, номінована на "Оскар" у номінації "найкращий іноземний фільм".

Українці на Олімпіаді

45 спортсменів представлять Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Вони змагатимуться у 12 видах спорту.

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У порівнянні з Олімпіадою-2018, заявка збірної України збільшилася на 12 спортсменів. Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).

Склад збірної України у Пекіні:

Біатлон: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Ірина Петренко.

Лижні перегони: Олексій Красовський, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова.

Фігурне катання: Іван Шмуратко, Анастасія Шаботова, Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду), Софія Голіченко та Артем Даренський (команда в спортивній парі).

Санний спорт: Антон Дукач, Андрій Мандзій, Олена Стецків, Юліанна Туницька, Ігор Стахів/Андрій Лисецький (парний екіпаж).

Фристайл: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад, Ольга Полюк.

Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.

Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва.

Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко.

Сноубординг: Аннамарі Данча.

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Бобслей: Лідія Гунько.

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Загалом за роки Незалежності українці на зимових Іграх здобули 8 нагород: 3 – золоті, 1 – срібну та 4 – бронзові медалі. У 2002 та 2010 роках ми поверталися зі змагань взагалі без нагород.

Ймовірність такого розвитку подій є й у 2022 році. Favbet приймає ставку на те. що Україна не здобуде жодної медалі на Олімпіаді-2022 з коефіцієнтом 1,53. на те, що в нас буде хоча б одна нагорода – 2,4. На золоту медаль для української команди коефіцієнт 6,5.

Трансляція в Україні

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні-2022 ексклюзивно в Україні транслюватиме суспільний телеканал UA:ПЕРШИЙ та діджитал-платформа "Суспільне Спорт".

Також трансляція буде доступна на Discovery та діджитал-платформах, включаючи Discovery+, Eurosport та застосунок Eurosport. Там покажуть Зимові Олімпійські ігри у Пекіні 2022 в новому масштабі та новому технологічному форматі

Бойкот та питання безпеки

7 грудня 2021 року США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022. США вирішили вдатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. В першу чергу через становище уйгурів в Китаї. Також серед причини – придушення демократичних рухів у Гонконзі, скоєнні військової агресії проти Тайваню.

При цьому дипломатичний бойкот не означає, що США не відправлять туди спортсменів. Їм пообіцяли надати усю необхідну підтримку. Тож вони відправляться, як і було заплановано. Дипломатичний бойкот означає, що жоден з представників американського уряду, включаючи Президента США Джо Байдена, не поїде на Олімпіаду.

Згодом до дипломатичного бойкоту приєдналися Австралія, Канада, Японія, Велика Британія, Бельгія, Данія, Косово та Литва. Натомість в КНДР взагалі відмовилися від участі в Олімпійських іграх у Пекіні. Своє рішення обґрунтували пандемією та діяльністю ворожих сил.

Ще одна проблема – кібербезпека спортсменів та туристів в Китаї. Китайський уряд вже давно звинувачують у проведенні прихованого спостереження за громадянами інших країн, коли вони в'їжджають на територію КНР.

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Відтак національні олімпійські комітети Великобританії, Канади, США, Німеччини та Нідерландів рекомендували своїм спортсменам та представникам не брати особисті мобільні телефони та ноутбуки в Пекін. І рекомендують брати ті гаджети, які можна буде утилізувати після повернення. Так, в Нідерландах тренерам та спортсменам для цього видадуть спеціально ноутбуки, які згодом знищать.