Украинцы не должны стоять вместе со спортсменами из России
Украинский министр рассказал о встрече со спортсменами и их тренерами, на которой было обсуждено поведение во время провокаций россиян.
Достойно внимания Украинец Абраменко заявил, что не откажется от фото с россиянином на пьедестале Олимпиады
Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с русскими, когда те со своим флагом.
У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России со флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали,
– заявил Гутцайт.
Горький опыт украинских олимпийцев
- В 2021 году развернулся скандал вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих. Ярослава получила бронзовую награду на летних Олимпийских играх в Токио.
- Во время празднования украинка обнялась с россиянкой Марией Ласицкене. После этого Магучих травили в социальных сетях. В Минобороны Украины провели разговор со спортсменкой и призвали прекратить травить Ярославу.
- Впоследствии Магучих объяснила инцидент с Ласицкене. Она заявила, что была на эмоциях. Также спортсменка заверила, что в ее действиях не было никакой политической позиции.
- Похожий случай был на Олимпиаде-2018. Тогда украинский сноубордист Александр Абраменко выиграл историческое "золото" на пьедестале обнялся с представителем России Ильей Буровым.
- Абраменко, как и Магучих, заявил, что сделал это на эмоциях и не видит в своих действиях ничего плохо.