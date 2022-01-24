Украинцы не должны стоять вместе со спортсменами из России

Украинский министр рассказал о встрече со спортсменами и их тренерами, на которой было обсуждено поведение во время провокаций россиян.

Достойно внимания Украинец Абраменко заявил, что не откажется от фото с россиянином на пьедестале Олимпиады

Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с русскими, когда те со своим флагом.

У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России со флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали,

– заявил Гутцайт.

Горький опыт украинских олимпийцев

К вниманию. Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 атлетов в рекордных для нашего государства 12 видах спорта.