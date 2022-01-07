КНДР отказалась от участия в Играх

В КНДР заявили, что их отсутствие на Олимпиаде-2022 связано с пандемией и действием вражеских сил.

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Мы сообщили, что не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий вражеских сил и всемирной пандемии,

– говорится в сообщении.

Северная Корея выразила уверенность в проведении Олимпиады-2022.

"Полностью будем способствовать и поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника", – говорится в письме.

К слову. Спортсмены из КНДР также не выступали на летних Олимпийских играх в Токио.

Бойкот Олимпиады-2022