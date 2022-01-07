КНДР отказалась от участия в Играх
В КНДР заявили, что их отсутствие на Олимпиаде-2022 связано с пандемией и действием вражеских сил.
К слову В МОК рассказали, что поможет сделать Олимпиаду в Пекине безопасной
Мы сообщили, что не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий вражеских сил и всемирной пандемии,
– говорится в сообщении.
Северная Корея выразила уверенность в проведении Олимпиады-2022.
"Полностью будем способствовать и поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника", – говорится в письме.
Бойкот Олимпиады-2022
- Уже 5 стран заявили, что не поедут на Игры в Пекин.
- Сначала об этом сообщили в Соединенных Штатах. Мол, их чиновники не поедут в Китай из-за нарушений прав человека в стране.
- К США присоединилась Австралия. Премьер-министр страны Скотт Моррисон также обеспокоен "нарушением прав человека" в китайской провинции Синьцзян.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Впоследствии о бойкоте Игр объявила Канада.
- В Японии тоже заверили, что правительственная делегация страны не поедет на Олимпийские игры в Пекине.