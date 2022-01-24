Анализ приложения провели специалисты организации Citizen Lab, которая в свое время стала известна после разоблачения шпионской программы Pegasus.
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Безопасность данных
В эпицентре критики на этот раз – SSL-сертификаты, которые в процессе обмена данными должны гарантировать, что данные передаются только устройствам и серверам, заслуживающим доверия. В случае китайского приложения действие SSL-сертификатов вообще не проверяется.
Для спортсменов, журналистов и спортивных функционеров это означает риск попасть под прицел хакеров. Данные не защищены от кражи, а конфиденциальность не гарантирована, предостерегают специалисты.
Цензура в приложении
Кроме того, эксперты по цифровой форензике нашли в приложении инструменты для цензуры – текстовый файл под названием illegalwords.txt. Он содержит 2442 термина и словосочетания, преимущественно на китайском языке, но и на уйгурском, тибетском, а также варианты китайского языка, которые используются в Тайване и Гонконге, и на английском.
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Кроме ругательств, список содержит и политические термины, подпадающие под табу в Китае. Речь идет о критике Коммунистической партии Китая, ее лидеров, а также слова, связанные с религиозным движением "Фалуньгун", протестами на площади Тяньаньмэнь, Далай-ламой и мусульманским меньшинством уйгуров в провинции Синьцзян. В частности, на уйгурском в списке есть и выражение "священный Коран".
При этом приложение уже появилось на ресурсах Apple и Google, несмотря на проблемы с безопасностью данных. Хотя эти компании запрещают приложениям передавать данные без достаточной кодировки.
Представители Citizen Lab в начале декабря 2021 года передали оргкомитету Игр результаты своего исследования. Однако там никак на это не отреагировали.
Безопасность спортсменов
Многие страны переживают за безопасность данных своих спортсменов и представителей во время Олимпиады-2022 в Пекине.
Германия, Австралия, Великобритания и США рекомендовали спортсменам оставить свои ноутбуки и мобильные телефоны дома.
НОК Нидерландов запретил олимпийцам этой страны брать с собой личные смартфоны и ноутбуки. Вместо этого им выдадут гаджеты, которые по возвращении с соревнований будут утилизированы.