Американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что китайские власти обратились к Путину с просьбой не нападать на Украину во время зимней Олимпиады 2022, которая состоится в Пекине. Игры стартуют 4 февраля, и продлится это до 20 февраля. Чуть ли не сразу посольство КНР в России опровергло это сообщение, назвав его фейком.

К теме Блинкен заявил, что Олимпиада в Пекине не помешает планам России относительно Украины

Две войны во время Олимпиады

Во время Олимпийских игр в Древней Греции было принято останавливать все войны и боевые действия. Такое олимпийское перемирие получило название экехерия.

Но Россия за время своей современной истории уже как минимум дважды нарушила это правило. Если Россия хочет войну, то она ее начнет. Даже на Олимпиаде.

Война в Грузии

08.08.08. Эту дату по-разному воспринимают в Грузии и Китае. Для первой страны это дата начала войны против России. Для Китая – день начала летних Олимпийских игр в Пекине. И именно в этом городе состоятся зимние Олимпийские игры 2022 года.

Именно 8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии, в итоге оккупировав Абхазию и Южную Осетию. Эти территории сейчас – самопровозглашенные республики, которые признали только Россия и Никарагуа.

Обратите внимание Грузино-российская война: основные даты противостояния

В тот момент президентом России был Дмитрий Медведев. А Владимир Путин – премьер-министром. Все потому, что Путин к тому времени уже отбыл два президентских срока подряд, поэтому не смог баллотироваться на третий срок. Но после того, как срок президентской каденции Медведева истек, Путина снова избрали президентом РФ.

Боевые действия продолжались до 12 августа. Грузия потеряла 20% своей территории.

Оккупация Крыма и Донбасса

В 2014 году Олимпиаду уже принимала Россия. Это были зимние игры в Сочи. Игры стартовали 7 февраля 2014 года. Именно тогда в Украине продолжается Революция Достоинства, а на Майдане уже были первые погибшие.

21 февраля Украина завоевала золотую медаль в женском биатлоне. К тому времени уже продолжалась оккупация Крыма по решению Путина. Началась она еще 18 февраля, о чем свидетельствуют участники аннексии. В этот раз Россию не остановило даже то, что Олимпиада проходит у них дома. Экехерия снова была проигнорирована.

Уже после оккупации Крыма началась продолжающаяся до сих пор война на Донбассе. Украинские военные вынуждены воевать против регулярной русской армии, выдающей себя за повстанцев.

Стоит внимания Годовщина обстрела Мариуполя: все, что надо знать о кровавом теракте и лжи боевиков

Следует ли ожидать, что Путин решит отложить нападение на Украину из-за Олимпиады-2022 в Пекине? Вряд ли это будет тем фактором, который может его сдержать. Он уже это доказал. И не раз. Экехерия не способна остановить кровавого диктатора.