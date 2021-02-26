В пятницу, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника узнало киевское Динамо.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне киевское Динамо узнало соперника в следующем раунде еврокубков.

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Подопечные Мирчи Луческу померяются силами с испанским Вильярреалом. Первый матч состоится в Киеве.

Самое интересное перед жеребьевкой было то, что судьба могла свести в 1/8 финала Динамо с Шахтером. Однако не сложилось.

Первый матч этой стадии состоится 11 марта, а ответный – 18 марта

Путь Динамо в 1/8 финала

В 1/16 Лиги Европы Динамо встречалось с бельгийским Брюгге, за который выступает Эдуард Соболь. Первая встреча в Киеве завершилась мировым 1:1. Киевляне первыми открыли счет благодаря роскошному голу Виталия Буяльского. Однако быстро пропустили.

Второй поединок команды сыграли в Бельгии. В не слишком интересном матче подопечные Мирчи Луческу минимально одолели Брюгге 0:1. Опять автором гола стал Буяльский, который замкнул передачу Виктора Цыганкова.