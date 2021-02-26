Динамо сыграет с Вильярреалом в 1/8 финала Лиги Европы
В пятницу, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника узнало киевское Динамо.
Источник:24 канал
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне киевское Динамо узнало соперника в следующем раунде еврокубков.
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Подопечные Мирчи Луческу померяются силами с испанским Вильярреалом. Первый матч состоится в Киеве.
Самое интересное перед жеребьевкой было то, что судьба могла свести в 1/8 финала Динамо с Шахтером. Однако не сложилось.
Путь Динамо в 1/8 финала
В 1/16 Лиги Европы Динамо встречалось с бельгийским Брюгге, за который выступает Эдуард Соболь. Первая встреча в Киеве завершилась мировым 1:1. Киевляне первыми открыли счет благодаря роскошному голу Виталия Буяльского. Однако быстро пропустили.
Второй поединок команды сыграли в Бельгии. В не слишком интересном матче подопечные Мирчи Луческу минимально одолели Брюгге 0:1. Опять автором гола стал Буяльский, который замкнул передачу Виктора Цыганкова.
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