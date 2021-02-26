В швейцарском Ньоне в пятницу, 26 февраля, состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. Своего соперника узнал донецкий Шахтер.

Украинский клуб в 1/8 финала встретится с итальянской Ромой.

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Первый матч состоится на поле Ромы уже 11 марта, а ответный матч – 18 марта.

Как Шахтер дошел до 1/8 финала

Донецкий Шахтер попал в плей-офф Лиги Европы, вылетев из Лиги чемпионов. Украинский клуб занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, пропустив вперед Реал и Боруссию М.

Между тем "горняки" опередили миланский Интер.

В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер по сумме двух матчей прошел Маккаби Тель-Авив. В первом матче в Израиле дончане одержали победу со счетом 2:0.

В ответном матче, который состоялся 25 февраля, Шахтер в Киеве одержал минимальную победу со счетом 1:0.

В прошлом сезоне Лиги Европы Шахтер дошел до полуфинала, в котором уступил миланскому Интеру.