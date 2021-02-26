В четверг, 25 февраля, Динамо на выезде минимально одолело Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил Виталий Буяльский.

После ничьей 1:1 в Киеве не так много людей верило в победу Динамо в Бельгии и выход в следующий раунд Лиги Европы. Однако киевляне думали иначе. В первом тайме на футбольном поле команды показывали довольно ровную игру, но сам уровень футбола был не слишком высок.

Больше о матче Динамо сенсационно победило Брюгге и вышло в 1/8 финала Лиги Европы: видео

Спаситель Буяльский

Украинскому клубу нужно было побеждать Брюгге или же играть в результативную ничью. Первый вариант больше понравился столичным футболистам.

Аж на 83-й минуте украинские поклонники смогли увидеть гол в исполнении подопечных Мирчи Луческу. Родригес классно черпаком отдал на Цыганкова. Виктор догнал мяч почти на лицевой линии и прострелил на Буяльского. Виталий сыграл на опережение и переправил мяч под перекладину – 0:1.

Это уже второй подряд гол полузащитника в Лиге Европы. Еще один результативный выстрел Виталий сделал в квалификации Лиги чемпионов против Гента. Похоже, игрок становится настоящей угрозой для клубов из Бельгии.

До конца матча не оставалось много времени, чтобы бельгийские футболисты смогли сравнять счет. Поэтому Буяльский вывел Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

Интересно, что в следующем раунде фанаты из Украины увидят не только Динамо, но и Шахтер. Дончане в двух матчах одолели израильский Маккаби. Первая встреча завершилась победой "горняков" 0:2, а уже в Киеве 25 февраля подопечные Луиша Каштру праздновали успех с минимальным счетом.