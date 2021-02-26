У п'ятницю, 26 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Свого суперника дізналось київське Динамо.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні київське Динамо дізналось суперника у наступному раунді єврокубків.

До теми Шахтар отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

Підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з іспанським Вільярреалом. Перша зустріч відбудеться у Києві.

Найцікавіше перед жеребкуванням було те, що доля могла звести в 1/8 фіналу Динамо з Шахтарем. Однак не склалось.

Перший матч цієї стадії відбудеться 11 березня, а матч-відповідь – 18 березня

Шлях Динамо в 1/8 фіналу

В 1/16 Ліги Європи Динамо зустрічалось з бельгійським Брюгге, за який виступає Едуард Соболь. Перша зустріч у Києві завершилась мировою 1:1. Кияни першими відкрили рахунок завдяки розкішному голу Віталія Буяльського. Однак швидко пропустили.

Другий поєдинок команди зіграли у Бельгії. У не надто цікавому матчі підопічні Мірчі Луческу мінімально здолали Брюгге 0:1. Знову автором голу став Буяльський, який замкнув передачу Віктора Циганкова.