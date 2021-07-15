Жених Свитолиной намекнул на дату бракосочетания с украинской теннисисткой: фото

Еще с апреля 2021 года Элина Свитолина перестала быть главной холостячкой Украины. Французский теннисист Гаэль Монфис намекнул на дату свадьбы с украинкой.

Долгожданное событие

Французский теннисист выложил фотографию с любимой в своем профиле в инстаграме. Гаэль Монфис подписал фото с Элиной, намекнув, что это последний день для Свитолиной в роли его невесты.

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Украинка сделала репост поста француза в сторис, добавив к нему смайлики сердца. Ранее спортсмены выкладывали фото и ставили под ними хэштеги #18 июля. Поэтому поклонники восприняли это как намек на дату свадьбы. Однако Элина призналась, что 18 означает в сумме любимые цифры ее и Гаэля – 3 и 15 соответственно.

Последний день в качестве моей невесты,

– написал Монфис.

Отметим, что Свитолина и Монфис – одна из самых веселых пар теннисного мира. Они часто смеются друг над другом. На одной из тренировок Элина в компании швейцарца Роджера Федерера жестко наказали Гаэля за проигранный спор.

Милая история любви Свитолиной и Монфиса