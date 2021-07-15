Жених Свитолиной намекнул на дату бракосочетания с украинской теннисисткой: фото
Источник:инстаграм Гаэля Монфиса
Еще с апреля 2021 года Элина Свитолина перестала быть главной холостячкой Украины. Французский теннисист Гаэль Монфис намекнул на дату свадьбы с украинкой.
Долгожданное событие
Французский теннисист выложил фотографию с любимой в своем профиле в инстаграме. Гаэль Монфис подписал фото с Элиной, намекнув, что это последний день для Свитолиной в роли его невесты.
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Украинка сделала репост поста француза в сторис, добавив к нему смайлики сердца. Ранее спортсмены выкладывали фото и ставили под ними хэштеги #18 июля. Поэтому поклонники восприняли это как намек на дату свадьбы. Однако Элина призналась, что 18 означает в сумме любимые цифры ее и Гаэля – 3 и 15 соответственно.
Последний день в качестве моей невесты,
– написал Монфис.
Отметим, что Свитолина и Монфис – одна из самых веселых пар теннисного мира. Они часто смеются друг над другом. На одной из тренировок Элина в компании швейцарца Роджера Федерера жестко наказали Гаэля за проигранный спор.
Милая история любви Свитолиной и Монфиса
- Любовь Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса как американские карусели. Отношения неожиданно для всех начались в январе 2019 года. Пара даже создала совместный аккаунт в инстаграме g.e.m.s.life, где теннисисты делятся своей совместной жизнью.
- В начале лета в СМИ появилась информация, что пара больше не вместе. За время отношений Гаэль познакомился с родной страной Элины и даже попробовал традиционные украинские блюда.
- В феврале 2021 года Свитолина выложила сторис в инстаграме, в котором заявила, что больше не встречается с Монфисом. Теннисисты сделали перерыв в отношениях, но остались хорошими друзьями.
- Уже в последний день марта того же года на их общей странице в инстаграм вновь появились посты. Стало понятно, что пара снова вместе, а уже через 3 дня француз сделал предложение руки и сердца Свитолиной.
- Гаэль подарил украинке ценное обручальное кольцо, стоимость которого составила 700 тысяч евро. После этого украинка похвасталась новенькой машиной.