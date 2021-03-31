Украинская теннисистка Элина Свитолина в конце февраля 2021 года сообщила, что она больше не в романтических отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Но 31 марта на их общей странице в инстаграме снова появились сообщения о любви.

20 февраля Свитолина шокировала своих болельщиков заявлением о "перерыве в отношениях" с Монфисом.

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"Мы с Монфисом решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, ведь у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью", – заявила тогда Свитолина. И добавила, что никаких комментариев по этому поводу больше давать не будет.

При этом у пары была общая страница в инстаграм g.e.m.s.life. Но последний пост там датировался еще 23 января.

И вот 31 марта в сторис было опубликовано четыре картинки. На трех из них надписи о любви:

When love is not madness it is not love (Когда любовь не безумие, это не любовь)

You and me. Love. Forever (Ты и я. Любовь. Навечно)

Our love is forever (Наша любовь навеки)

На четвертой изображена нарисованная от руки пара.



​Изображение со страницы Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото instagram.com/g.e.m.s.life