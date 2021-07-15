Довгоочікувана подія
Французький тенісист виклав світлину з коханою у своєму профілі в інстаграмі. Гаель Монфіс підписав фото з Еліною, натякнувши, що це останній день для Світоліної у ролі його нареченої.
До теми Світоліна чи Еліна Монфіс: тенісистка розкрила деталі майбутнього весілля та зміни прізвища
Українка зробила репост поста француза у сторіс, додавши до нього смайлики серця. Раніше спортсмени викладали фото та ставили під ними хештеги #18 липня. Тому прихильники сприйняли це як натяк на дату весілля. Однак Еліна зізналась, що 18 означає у сумі улюблені цифри її та Гаеля – 3 та 15 відповідно.
Останній день в якості моєї нареченої,
– написав Монфіс.
Відзначимо, що Світоліна та Монфіс – одна з найвеселіших пар тенісного світу. Вони часто сміють один з одного. На одному із тренувань Еліна у компанії швейцарця Роджера Федерера жорстко покарали Гаеля через програну суперечку.
Мила історія кохання Світоліної та Монфіса
- Кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса як американські каруселі. Стосунки несподівано для усіх розпочались у січні 2019 року. Пара навіть створила спільний акаунт в інстаграмі g.e.m.s.life, де тенісисти діляться своїм спільним життям.
- На початку літа у ЗМІ з'явилась інформація, що пара більше не разом. За час стосунків Гаель познайомився з рідною країною Еліни та навіть спробував традиційні українські страви.
- У лютому 2021 року Світоліна виклала сторіс в інстаграмі, у якому заявила, що більше не зустрічається з Монфісом. Тенісисти зробили перерву у стосунках, але залишились хорошими друзями.
- Вже в останній день березня того ж року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости. Стало зрозуміло, що пара знову разом, а вже через 3 днів француз зробив пропозицію руки та серця Світоліній.
- Гаель подарував українці коштовну обручку, вартість якої склала 700 тисяч євро. Після цього українка похизувалась новенькою автівкою.