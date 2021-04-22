Свадьба Свитолиной и Монфиса
3 апреля Гаэль Монфис сделал предложение Элине Свитолиной. Украинская теннисистка ответила согласием. Теперь пара готовится к свадьбе.
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Пара поставила хэштег к фотографии – #18 июля. Поэтому фанаты восприняли это как намек на дату свадьбы. Однако Элина расставила все точки над "і". Украинка призналась, что 18 означает в сумме любимые цифры ее и Гаэля – 3 и 15 соответственно. Будут ли теннисисты делать празднование именно этого числа пока неизвестно. Все зависит от карантинных ограничений в том месте, где будет свадьба, которую Элина уверенно скрывает.
26-летняя спортсменка рассказала, что не собирается менять фамилию в теннисном туре WTA. Авторитет и популярность среди болельщиков со всего мира Элина заработала как раз под фамилией Свитолина, поэтому нет смысла менять фамилию.
В теннисном туре я точно останусь Свитолиной. А вот в жизни? Гаэль настаивает, но мы еще увидим,
– сказала украинка.
О совместном выступлении на корте
Возможно, что мы сможем увидеть Свитолину и Монфиса в одной команде в миксте: "Что же касается совместных выступлений в миксте, то мы думали об этом. Однако Гаэль мечтает, что будут две фамилии Монфис, а я все же так не считаю, поскольку я Свитолина".
Невероятная история любви Свитолиной и Монфиса
- В январе 2019 года весь мир впервые узнал об отношениях между Элиной Свитолиной и Гаэлем Монфисом. Теннисисты создали общую страницу в инстаграме g.e.m.s.life, где выкладывали забавные фото и видео. Именно на этой странице болельщики увидели Элину совсем другой.
- В июне того же года иностранные СМИ сообщали, что пара разошлась. За время отношений украинка уже успела показать Монфису Украину. Француз уже даже отведал украинский борщ.
- В феврале 2021 года Свитолина в соцсетях неожиданно для всех заявления, что больше не встречается с Монфисом, сделав перерыв в отношениях.
- Уже в последний день марта 2021 года на их общей странице в инстаграм вновь появились посты, которые были посвящены их любви. Стало понятно, что пара снова вместе, а уже через 3 дня Гаэль сделал предложение руки и сердца Свитолиной.