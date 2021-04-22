Свадьба Свитолиной и Монфиса

3 апреля Гаэль Монфис сделал предложение Элине Свитолиной. Украинская теннисистка ответила согласием. Теперь пара готовится к свадьбе.

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Пара поставила хэштег к фотографии – #18 июля. Поэтому фанаты восприняли это как намек на дату свадьбы. Однако Элина расставила все точки над "і". Украинка призналась, что 18 означает в сумме любимые цифры ее и Гаэля – 3 и 15 соответственно. Будут ли теннисисты делать празднование именно этого числа пока неизвестно. Все зависит от карантинных ограничений в том месте, где будет свадьба, которую Элина уверенно скрывает.

26-летняя спортсменка рассказала, что не собирается менять фамилию в теннисном туре WTA. Авторитет и популярность среди болельщиков со всего мира Элина заработала как раз под фамилией Свитолина, поэтому нет смысла менять фамилию.

В теннисном туре я точно останусь Свитолиной. А вот в жизни? Гаэль настаивает, но мы еще увидим,

– сказала украинка.

О совместном выступлении на корте

Возможно, что мы сможем увидеть Свитолину и Монфиса в одной команде в миксте: "Что же касается совместных выступлений в миксте, то мы думали об этом. Однако Гаэль мечтает, что будут две фамилии Монфис, а я все же так не считаю, поскольку я Свитолина".

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