Сердце первой ракетки Украины Элины Свитолиной свободно. Спортсменка завершила свои отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Украинская теннисистка Элина Свитолина шокировала своих поклонников таким заявлением. Спортсменка рассказала об этом в сторис и отметила, что их уже бывшая пара никак не будет комментировать совместное решение.

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Неожиданное расторжение отношений

Никто не ожидал такого поворота событий. Теннисисты поддерживали друг друга с трибун Australian Open, а Элина даже трогательно поддержала француза после его очередного поражения от финна Эмиля Руусувуора. Монфис был же замечен на матче украинки вместе с ее командой. Поэтому ничего не предвещало такого решения.

Всем привет. Мы с Монфисом решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, ведь в нас еще сохранилась любовь друг к другу, но... Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью. Больше никаких комментариев мы давать не будем и заранее благодарим за уважение к личной жизни. Элина и Гаэль,

– говорится в заявлении.

Возможно, причиной этого решения стало не слишком хорошее психологическое состояние Монфиса из-за неудачного периода в его карьере. Французский теннисист в семи подряд матчах не знает вкуса побед. Гаэль жаловался, что не знает, как преодолеть эту "черную" полосу в карьере.

Что известно о паре Свитолиной и Монфиса: кратко

26-летняя одесситка начала свои отношения с титулованным теннисистом из Франции Гаэлем Монфисом примерно в январе 2019 года. Спортсмены даже создали свою общую страницу в инстаграме, где выкладывали забавные видео и фото. Такие отношения помогли Элине открыться для общества.

В июне 2019 года иностранные СМИ сообщали, что пара разошлась. За время отношений украинская теннисистка уже успела показать Монфису Украину. Француз уже успел даже отведать украинский борщ.

Официальное заявление Элины Свитолиной / Скриншот из instagram.com/elisvitolina