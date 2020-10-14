Снова чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес продолжает делать громкие заявления в сторону украинского боксера Василия Ломаченко. Американец уверен в своей победе нокаутом, получив звание "Нокаут года".

Лопес готовится к 12-ранудовому бою против Ломаченко, но продолжает уверенно заявлять, что нанесет поражение украинцу нокаутом. Об этом он рассказал для ESPN Deportes.

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Нокаут года от Лопеса

По его словам, многие из болельщиков ожидают, что этот бой является самым ожидаемым поединком 2020 года.

Мы готовимся к 12 раундам, но даст Бог, если мы сможем его поймать на ударе и завершить бой победой,

– заявил Лопес.

Американец подчеркнул, что для Ломаченко поединок будет очень сложным. Одним из преимуществ Теофимо будет его молодость. Он моложе Ломаченко на 9 лет. Лопесу – 23, а Ломаченко – 32. Также Лопес добавил и о разнице боксеров в весе.

Я чувствую, что легкий вес (135 фунтов) слишком велик для Ломаченко, он лучше справляется в 126 или 130 фунтах. Мы собираемся провести бой и победить нокаутом.

Многие люди говорят, что этот поединок года. Поэтому Лопес уверен, что завершит бой нокаутом.

Главное о бое Ломаченко – Лопес