Теофимо Лопес-старший рассказал о конфликте с украинцем Василием Ломаченко, который уже вскоре выйдет на ринг против его сына. Спор между тренером американца и украинским боксером начался еще в 2018 году.

В 2018 году Лопес-старший сидел в вестибюле одной из гостиниц. Увидев Ломаченко, который проходил рядом, отец Лопеса поздоровался с украинцем и спросил, как у него дела. Американский тренер хотел пожать руку Василию, а тот проигнорировал и пошел дальше. Об этом рассказал Лопес-старший в эфире программы "Blood, Sweat And Tears".

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Конфликт между Ломаченко и Лопесом-старшим

"Я вырос на улице и знаю, когда ты кому-то не нравишься. Поэтому я просто развернулся, подошел к нему и сказал: "Эй, парень, знаешь что? Мы захватим твое шоу, а потом мой сын вернется, чтобы сломать тебе шею", – заявил Лопес-старший.

По словам отца Теофимо, Ломаченко не понравилось то, как обратился к нему американец. Он воспринял такое обращение очень лично. Поэтому Лопес тоже все слова украинца будет воспринять только лично. Именно после этого случая и началась "война" между Лопесом и Ломаченко.

Версия же Ломаченко немного другая. По мнению украинца, отец Лопеса был немного пьян, когда разговаривал с ним. Ему не понравилась реакция украинца, тогда он вплотную подошел к Лопесу и сказал громкую фразу. После этого друзья Лопеса-старшего вывели его из вестибюля.

Ломаченко заявил, когда выйдет на ринг против Лопеса-младшего, то будет прокручивать в голове этот момент с его отцом.