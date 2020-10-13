Мой сын вернется, чтобы сломать тебе шею: Лопес-старший о конфликте с Ломаченко
Теофимо Лопес-старший рассказал о конфликте с украинцем Василием Ломаченко, который уже вскоре выйдет на ринг против его сына. Спор между тренером американца и украинским боксером начался еще в 2018 году.
В 2018 году Лопес-старший сидел в вестибюле одной из гостиниц. Увидев Ломаченко, который проходил рядом, отец Лопеса поздоровался с украинцем и спросил, как у него дела. Американский тренер хотел пожать руку Василию, а тот проигнорировал и пошел дальше. Об этом рассказал Лопес-старший в эфире программы "Blood, Sweat And Tears".
К теме: Ломаченко недооценивает меня: Лопес о том, как собирается победить украинца
Конфликт между Ломаченко и Лопесом-старшим
"Я вырос на улице и знаю, когда ты кому-то не нравишься. Поэтому я просто развернулся, подошел к нему и сказал: "Эй, парень, знаешь что? Мы захватим твое шоу, а потом мой сын вернется, чтобы сломать тебе шею", – заявил Лопес-старший.
По словам отца Теофимо, Ломаченко не понравилось то, как обратился к нему американец. Он воспринял такое обращение очень лично. Поэтому Лопес тоже все слова украинца будет воспринять только лично. Именно после этого случая и началась "война" между Лопесом и Ломаченко.
Версия же Ломаченко немного другая. По мнению украинца, отец Лопеса был немного пьян, когда разговаривал с ним. Ему не понравилась реакция украинца, тогда он вплотную подошел к Лопесу и сказал громкую фразу. После этого друзья Лопеса-старшего вывели его из вестибюля.
Ломаченко заявил, когда выйдет на ринг против Лопеса-младшего, то будет прокручивать в голове этот момент с его отцом.
- Интересным нюансом контракта поединка является то, что в соглашении нет пункта о бое-реванше. Впрочем, по словам руководителя промоутерской компании Top Rank Боба Арума, если боксеры захотят выйти друг против друга снова, то реванш может состояться.
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- Также бой может состояться при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и разрешили собирать на мероприятиях до 250 человек. Top Rank уже выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.