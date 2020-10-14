Знову чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес продовжує робити гучні заяви у сторону українського боксера Василя Ломаченка. Американець впевнений у своїй перемозі нокаутом, отримавши звання "Нокаут року".

Лопес готується до 12-ранудового бою проти Ломаченка, але продовжує впевнено заявляти, що завдасть поразки українцю нокаутом. Про це він розповів для ESPN Deportes.

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Нокаут року від Лопеса

За його словами, багато, хто з вболівальників очікує, що цей бій є найбільш очікуваним поєдинком 2020 року.

Ми готуємось до 12 раундів, але дасть Бог, якщо ми зможемо його спіймати на ударі та завершити бій перемогою,

– заявив Лопес.

Американець підкреслив, що для Ломаченка поєдинок буде дуже складним. Однією з переваг Теофімо буде його молодість. Він молодший від Ломаченка на 9 років. Лопес – 23, а Ломаченку – 32. Також Лопес додав і про різницю боксерів у вазі.

Я відчуваю, що легка вага (135 фунтів) занадто великий для Ломаченка, він краще справляється в 126 чи 130 фунтах. Ми збираємось провести бій і перемогти нокаутом.

Багато людей говорять, що цей поєдинок року. Тому Лопес впевнений, що завершить бій нокаутом.

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