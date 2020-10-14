Завершу бій з Ломаченком нокаутом року: Лопес зробив зухвалу заяву про поєдинок
Знову чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес продовжує робити гучні заяви у сторону українського боксера Василя Ломаченка. Американець впевнений у своїй перемозі нокаутом, отримавши звання "Нокаут року".
Лопес готується до 12-ранудового бою проти Ломаченка, але продовжує впевнено заявляти, що завдасть поразки українцю нокаутом. Про це він розповів для ESPN Deportes.
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Нокаут року від Лопеса
За його словами, багато, хто з вболівальників очікує, що цей бій є найбільш очікуваним поєдинком 2020 року.
Ми готуємось до 12 раундів, але дасть Бог, якщо ми зможемо його спіймати на ударі та завершити бій перемогою,
– заявив Лопес.
Американець підкреслив, що для Ломаченка поєдинок буде дуже складним. Однією з переваг Теофімо буде його молодість. Він молодший від Ломаченка на 9 років. Лопес – 23, а Ломаченку – 32. Також Лопес додав і про різницю боксерів у вазі.
Я відчуваю, що легка вага (135 фунтів) занадто великий для Ломаченка, він краще справляється в 126 чи 130 фунтах. Ми збираємось провести бій і перемогти нокаутом.
Багато людей говорять, що цей поєдинок року. Тому Лопес впевнений, що завершить бій нокаутом.
Головне про бій Ломаченко – Лопес
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.
- Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.
- Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.
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