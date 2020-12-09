Во вторник, 8 декабря, Динамо победило Ференцварош в заключительном матче группы Лиги чемпионов. Защитник киевлян Денис Попов забил единственный гол во встрече, который вывел команду в плей-офф Лиги Европы.

Первый тайм проходил при довольно равной игре. А вот во второй 45-минутке команды показывали более зрелищный футбол. На 60-й минуте все украинские поклонники Динамо поднялись со своих диванов – гол от киевлян, пишет 24 канал.

Больше о матче Динамо вырвало победу в Ференцвароша и вышло в плей-офф Лиги Европы: видео

Дебютный гол

Игроки киевского клуба заработали штрафной с фланга. Де Пена подал в штрафную гостей, Кендзера выиграл единоборство и продолжил пас дальше, где Попов опередил опекуна и отправил мяч головой в сетку ворот. Голкипер не успел среагировать на полет мяча – 1:0. Первый гол для 20-летнего украинца в еврокубках.

Этот результативный удар защитника стал первым и последним во встрече. Как ни старались динамовцы увеличить преимущество, а венгры ликвидировать его, но ни одной из команд не удалось больше огорчить голкиперов. Итоговый счет встречи – 1:0 минимальная, но такая важная победа Динамо.

После этого последнего матча подопечные Мирчи Луческу вышли в Лигу Европы, а Ференцварош Сергея Реброва завершил еврокубковый сезон.

Гол Попова: смотрите видео